Stiri pe aceeasi tema

- Felicite Tomlinson, sora solistului One Direction, a fost gasita fara suflare in apartamentul ei din Londra. Tanara de doar 18 ani visa sp devina designer și era urmarita de peste 1,3 milioane de utilizatori pe Instagram. Din primele informații, decesul tinerei a survenit, miercuri noaptea, in urma…

- Louis Tomlinson de la ”One Direction” trece prin momente cumplite dupa ce a sora lui, Felicite Tomlinson, in varsta de doar 18 ani, a fost gasita moarta, in locuința ei. Tragedia vine la doi ani de la decesul mamei lor.

- Continua seria de dezvaluiri tulburatoare despre Michael Jackson. Intr-o inregistrare facuta publica de poliție, un tanar le povestește oamenilor legii cum ar fi fost abuzat de „Regele Muzicii Pop”.

- Un tanar kickboxer de 14 ani a murit dupa o lovitura in piept care a declanșat un atac de cord in timpul unei lupte oficiale, conform Mirror. Scoot Marsden, din Sheffield, Marea Britanie, a cazut in ultimele ...

- Moartea unui animal de companie drag poate fi infioratoare, iar singurul lucru pe care il mai poti face este sa iti iei adio intr-un mod demn. Acest lucru a facut si un departament de politie din Pennsylvania, SUA pentru companionul ...

- Bebelusul de 7 luni care a ajuns in coma la Spitalul Municipal din Oradea, in urma cu 10 zile, cu rujeola, boala pe care parintii copilului acuzau ca ar fi luat-o in perioada in care a fost spitalizat cu pneumonie a murit, luni, din cauza complicatiilor.

- Canadianul Max Parrot (24 ani), vicecampionul olimpic din 2018 la snowboard, slopestyle, a anuntat, joi, ca sufera de un cancer al sistemului limfatic, informeaza AFP.Parrot, castigator de cinci ori al Winter X Games, evenimentul de referinta al sporturilor de iarna extreme, a precizat ca renunta la…

- Pentru Stephan Pelger, anul 2018 a fost unul greu. Dupa ce a fost agresat in plina strada, la Cannes, cand doua femei i-au furat bunurile, acesta a primit o noua lovitura. Prietena lui buna a murit la 29 de ani. Stephan Pelger a apelat la ajutorul specialistilor, al familiei sau al prietenilor, dupa…