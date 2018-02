Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.”Cum sa…

- Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea sa impuna un sistem ca in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile cu norme Euro 5 si 6. In plus, un autobuz electric va face din 10 in 10 minute turul institutiilor centrale…

- Mesaj incredibil primit de presedintele Klaus Iohannis chiar cand acesta se afla in vacanta in Tenerife. O tanara eleva a transmis o scrisoare deschisa pe facebook in care i-a transmis sefului statului ca atunci cand va termina liceul va pleca din Romania. De ce? Foarte simplu! Tara noastra a ajuns…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost prezent joi la sediul Primariei Capitalei, pentru o intrevedere cu Gabriela Firea. Intrevederea pe care edilul Bucurestilor a avut-o cu inaltul reprezentant al diplomatiei americane s-a axat pe principalele proiecte ce se intentioneaza a fi derulate in Capitala, pe…

- Lovitura dura pentru Ilie Nastase. Actiunile sale din meciul cu Marea Britanie, de anul trecut, de la Fed Cup, nu au ramas fara consecinte.Citeste si: Revolutia fiscala CRESTE salariile demnitarilor: Cat castiga acum Klaus Iohannis, Liviu Dragnea si parlamentarii Fostul tenismen are…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Pasajul Obor din Capitala a fost blocat din cauza unui accident rutier, informeza Romania TV. Din primele informatii, un sofer care nu a adaptat viteza la conditiile de mers a pierdut controlul volanului si a intrat violent in parapet. Citeste si Dan Diaconescu, victima unui accident rutier…

- Au trecut aproape 14 ani de cand Iustin Ghița a fost votat de telespectatori și a plecat din casa Big Brother mai bogat cu 75.000 de euro. Caștigatorul de la Big Brother nu s-a imbogațit cu banii primiți atunci, ci, abia de curand a reușit sa dea lovitura pe plan financiar. Clujeanul a dat lovitura…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor, scrie EUToday,…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Sincer sa fiu, n-aveam de gind sa urmaresc atent mitingul de protest din 20 ianuarie 2018. Toate datele lasau impresia unei ambiții de a crea imaginea de eveniment zguduitor, dupa care totul va fi altfel in țara, in lume și chiar și in Universul cunoscut de om, unul dintre acele evenimente care lasa…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…

- Arta din soia la Fabrica de Pensule. Doi clujeni fac mezeluri fara carne și le exporta in Europa Fabrica de Pensule produce nu numai opere de arta, ci și mezeluri. Produsele din soia fabricate aici de catre o familie de intreprinzatori din Cluj sunt tot mai solicitate in mai multe țari din vestul Europei.…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- "Daca in Olanda a durat sapte luni sa formeze un guvern, daca in Germania, dupa alegeri, nu au format inca un guvern, in alte tari exista discutii politice, eu nu cred ca Romania se afla intr-o situatie diferita de aceste state. In consecinta, cred ca avem o dezbatere interna, vom vedea care sunt…

- Geta Bratescu, marea doamna a artei conceptuale din Romania, a primit, in atelierul sau de lucru din Capitala, cea mai inalta distinctie oferita de statul roman - "Steaua Romaniei", oferita de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al ICR transmis vineri AGERPRES, decoratia…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Au mai ramas doi ani pana la alegerile prezidentiale. Romania isi va alege in 2019 un nou presedinte. PSD spera sa dea un nou presedinte dua o pauza de 15 ani, Ion Iliescu fiind ultimul sef de stat din partea social-democratilor. Conform ultimelor sondaje de opinie, romanii doresc un candidat surpriza…

- Romania este tot mai aproape de o dictatura parlamentara. PSD a suspendat democrația și orice dezbatere legata de legile pe care le adopta Parlamentul. Practic ”mașina de vot” aflata la dispoziția lui Liviu Dragnea și a aliaților sai politici trece orice lege fara o minima dezbatere sau analiza,…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse in sud-vestul și sudul țarii - predominant…

- Regele Mihai I al Romaniei ramane in istorie nu doar ca cel mai longeviv suveran al țarii, ci și ca regele care l-a pacalit pe Adolf Hitler și a reușit sa scurteze cel de-al Doilea Razboi Mondial cu circa jumatate de an și sa salveze viețile a jumatate de milion de oameni, conform estimarilor istoricilor.…

- 2017 este anul protestelor. Dorinta PSD de a schimba legile justitiei i-a enervat pe romani, astfel ca au iesit masiv in strada. In direct la Romania TV, fostul presedinte, Traian Basescu, a reactionat la aceste proteste. Pe actualul senator il deranjeaza faptul ca ceilalti lideri ai Opozitiei au…

- Blocul Național Sindical (BNS) va organiza, in data de 12 decembrie, un marș-miting in Piața Revoluției din București, respectiv un protest in Piața Victoriei, insa modul de organizare al acțiunii va fi revizuit, ca urmare a evenimentelor programate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Cristina Neagu avertizeaza. Liderul naționalei feminine de handbal a Romaniei a identificat marea problema a tricolorelor la Mondialul din Germania. „Am inceput cum ne doream, cu doua victorii. De duminica, sa spunem, a inceput greul, am simțit atmosfera unui Campionat Mondial, pentru ca la meciul cu…

- Cu peste doua luni in urma, agentiile de monitorizare a mediului din Germania si Franta au anuntat ca au inregistrat o doza de ruteniu 106, o substanta radioactiva, in aer. Tot acestea au anuntat, peste ceva mai mult de o luna, ca poluarea din aer a disparut.A A

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Cateva mii de persoane au asistat la parada militara care s-a desfasurat, vineri, de Ziua Nationala a Romaniei, in fata Palatului Administrativ din Timisoara, unde au defilat si politisti locali pe trotinete electrice, iar trei elicoptere au survolat zona. Parada militara de Ziua Nationala…

- Fostul presedinte al CSM Horatius Dumbrava se intreaba, intr-o postare publicata pe Facebook, in urma publicarii hotararii Sectiei pentru procurori dupa controlului Inspectiei Judiciare la DNA si in care se dispun verificari pentru remedierea deficientelor constatate la nivelul sectiei de combatere…

- ♦ In Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, singura unitate medicala din Romania care se ocupa de urgentele pacientilor cu afectiuni oculare, functioneaza un singur cabinet de garda pentru oftalmologie, iar camera de asteptare a spitalului este mereu plina, dupa cum spun pacientii.…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Conform Directiei Nationale Anticoruptie, in perioada februarie 2009 – decembrie 2013, Robert Grigorescu, in calitate de consilier personal al primarului Sectorului 1 Bucuresti, cu atributii de coordonare a Directiei de Investitii, a cerut procentaje de 10 si 15% din valoarea unor contracte de lucrari…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 279 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege prin care Armata va achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot cu echipamentele necesare. Membrii Guvernului Tudose au aprobat, in…

- Ilie Nastase, despre Simona Halep: ”Este sportivul anului 2017”. Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri seara, ca jucatoarea Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA, ar merita titlul de sportivul anului 2017 in Romania. Cred ca Simona Halep este sportivul anului 2017. Dupa rezultatele…

- Diferenta intre chiria medie solicitata pentru o grasoniera mobilata, comparativ cu una nemobilata, in Bucuresti, ajunge la 27 euro (126 lei), potrivit unui studiu al agregatorului de oferte rezidentiale Nestpick, care a analizat cele doua variante de chirii pentru 100 de orase din intreaga lume,…

- Romania, la aceeași masa cu Franța și Germania, discutand de la egal la egal! Nu, nu este vorba despre vreun scenariu de film. Romania a cunoscut bune și rele in cei zece ani de apartenența la Uniunea Europeana, cel mai important lucru intamplat națiunii noaste dupa Marea Unire de la 1 Decembrie…

- Ieftinirile „de criza”, aproape recuperate in Cluj. Pretul pe cartiere Și in 2017, Cluj-Napoca este, fara drept de apel, cea mai „fierbinte” piața a locuințelor din Romania. Potrivit unui raport de piața realizat de imobiliare.ro, pretențiile proprietarilor din orașul de pe Someș au consemnat…

- Potrivit arenaconstruct.ro, Templul Masonic din Capitala va avea un sediu nou si ultramodern compus din patru etaje si cu o parcare subterana imensa. Marea Loja Nationala din Romania a primit si autorizatia de constructie.

- Statie de transformare de 10 milioane de euro, inaugurata la Cluj FOTO Compania nationala de transport al energiei electrice a inaugurat statia sa retehnologizata de la Campia Turzii, nod de tranzit major intre judetele Cluj, Alba si Mures. Investitia Transelectrica se ridica la peste 42 de milioane…

- In perioada 12-17 decembrie 2017, București se transforma in capitala gamingului prin Bucharest Gaming Week, un eveniment de amploare care aduce impreuna pasionații de esports, gamerii dedicati și cei mai importanti dezvoltatori de jocuri din Romania și din lume. ...