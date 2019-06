Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi se pregateste de o noua si spectaculoasa investitie legata de o cladire istorica si un teren amplasat intr-o zona naturala superba, potrivit bzi.ro.Citește și: Ce face acum fiica lui Liviu Dragnea – Lovitura pe care vrea s-o dea Alexandra…

- Mai mulți studenți și absolvenți ai Universitații „Alexandru Ioan Cuza” au protestat, miercuri, pe treptele instituției, cerand demisia lui Tudorel Toader din funcția de rector, aceștia considerand ca „aduce mari prejudicii de imagine comunitații academice” dupa ce a fost ministru al Justiției, conform…

- Liga Studenților din Iași a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook, ca ii cheama pe studentii, profesorii si toti cetatenii „care au sustinut si sustin lupta anticoruptie” la o actiune de protest, miercuri, de la ora 12, pe scarile din fața Corpului A al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din…

- ostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a incasat in 2018 venituri in valoare de 775.248 lei (adica aproape 167.000 euro). Lunar, in contul lui Toader au intrat circa 14.000 euro. Este vorba de venituri din pensii, salarii si indemnizatii primite de la Ministerul Justitiei, Universitatea „Alexandru…

- Președintele Klaus Iohannis iși va lansa cartea „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa" la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, dupa ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prin rectorul sau, Tudorel Toader, a refuzat sa gazduiasca evenimentul. Instituția a motivat refuzul pe seama unor…

- Presedintele Klaus Iohannis nu isi va lansa cartea „EU.RO – un dialog deschis despre Europa” la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Solicitarea editurii Curtea Veche Publishing, catre Rectorul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tudorel Toader, prin care era propusa gazduirea lansarii…

- Potrivit unui comunicat transmis, marti, de conducerea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, la solicitarea MEDIAFAX, contramandarea evenimentelor deja rezervate ar putea pune Universitatea in postura de a nu-si respecta angajamentele asumate. Comunicatul este semnat de rectorul Tudorel Toader. "Editura…

- Eugen Munteanu, cadru universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) si profesor invitat al Universitatilor din Jena si Viena, si-a aratat dezamagirea si indignarea fata de activitatea lui Tudorel Toader, ministru al Justitiei si actual rector suspendat al UAIC.