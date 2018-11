Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite mentin rolul de principala putere la nivel mondial, dar superioritatea militara s-a erodat "periculos" in domenii esentiale, arata un raport elaborat de experti independenti la cererea Congresului SUA.

- Statele Unite traverseaza o criza militara si ar putea pierde un razboi impotriva Chinei sau Rusiei, avertizeaza un raport al Congresului american prezentat miercuri, potrivit AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a avertizat ca tara sa va fi nevoita sa-si consolideze arsenalul militar, daca Statele Unite ale Americii isi infiinteaza o baza militara in Polonia, relateaza The Associated Press.Dorinta Varsoviei de a gazdui o baza americana pe teritoriul sau va…

- Dupa ce a intrat in topurile radiourilor online din Italia și Turcia, Valeria lanseaza o piesa in limba romana, care se va regasi pe albumul de debut. “Mai presus de orice, piesa vorbește despre stradania noastra de a ramane mereu la adevarul nostru, la ceea ce ne definește pe noi ca personalitați.”,…

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente în Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, în contextul întrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.

- Lovitura devastatoare pentru Cristi Danileț! Judecatorul a fost recuzat pentru opiniile exprimate pe Facebook, informeaza Q Magazine.Potrivit portal.just.ro,, judecatorul Cristi Danileț a fost recuzat recent tocmai pentru opiniile exprimate pe Facebook și pe bloguri, opinii pe care un magistrat…

- Lovitura devastatoare pentru tabara PSDragnea. Toti cei 24 de consilieri locali ai PSD din Consiliul General al Capitalei au semnat o scrisoare prin care isi exprima sustinerea si solidaritatea cu Gabriela Firea.

- Divizia de administrare a activelor a bancii elvetiene Credit Suisse a blocat active de 5,1 miliarde de dolari legate de Rusia, din cauza sanctiunilor impuse de Statele Unite acestei tari, transmite Bloomberg, conform news.roPotrivit unui raport financiar publicat luna trecuta de Credit Suisse,”…