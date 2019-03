Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre dosarele in care este anchetat șeful PSD Liviu Dragnea a fost fost inregistrat ca ”anulare rezoluție Inspecția Judiciara”, dar s-a transformat ulterior in ”anulare act administrativ”.

- Șeful Secției pentru Investigarea Magistraților, Gheorghe Stan, impreuna cu adjuncta sa, Adina Florea, au facut joi mai multe declarații. Gheorghe Stan a confirmat ca Secția pentru Investigarea Magistraților a solicitat de la DNA dosarul TelDrum in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este implicat.…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca este posibil sa mai urmeze demisii din PSD. Intrebat de scorul PSD in randul electoralui, acesta a spus ca social-democrații se afla undeva la 20%.„Eu cred ca da (vor fi și alte transferuri de la PSD la Pro Romania - n.r.). E greu sa pleci…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au tras la sorti, joi, pentru anul 2019, noii judecatori din completurile de 5 in materie civila si penala. Vor functiona sase completuri in total, spre deosebire de patru, cate erau pana acum,...

- Curtea Suprema va desemna, maine, prin tragere la sorti, magistratii care vor face parte din completele de 5 judecatori pentru anul 2019, altele decat cele care au fost desemnate deja pe 13 decembrie si carora le-au fost repartizate dosare.

- Avocatul Dan Lupașcu, fost judecator, sustine, referitor la situatia dosarelor ajunse la completurile de 5 judecatori ale ICCJ, in faza de apel, ca, daca nu s-au administrat probe, anul viitor vor fi repartizate noilor completuri.Citeste si CSM tranșeaza situația completurilor de 5 judecatori…

- Mandatul de procuror șef adjunct al Secției de Urmarire Penala și Criminalistica al lui Cristian Lazar s-a incheiat, dosarul in care a fost reclamata Carmen Iohannis urmand sa fie repartizat unui alt procuror.Cristian Lazar va reveni la Timișoara, iar dosarul pe care il avea in instrumentare…

- Dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea este judecat in apel, a fost amanat pentru 14 ianuarie.La aceeași data vor fi rediscutate toate cauzele care au fost astazi pe rolul completului de 5 judecatori in materie penala. Masura este o premiera pentru ICCJ, dupa decizia Curții de Apel…