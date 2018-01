Stiri pe aceeasi tema

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria si Polonia resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, transmite Agerpres. „Politica Uniunii Europene…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- USR someaza PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor indeparta Romania de Franta si Germania daca ignora apelul de transparenta facut…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- În urma cu doua saptamîni, la Budapesta a avut loc întîlnirea șefului guvernului chinez cu cei ai țarilor din Europa de Est. Premierul nostru nu a fost prezent - cel mai probabil nu a fost invitat, deși România se afla evident în estul Europei. …

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croatia, Grecia, Romania, Slovenia si Serbia, context in care a aratat ca, pentru tara…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- "Inititiativa globala lansata de China sub numele de "One Belt One Road" (sau "Noua Cale a Matasii) este in zilele noastre cel mai mare proiect mondial de dezvoltare - proiecte de aproape 900 miliarde de Dolari care privesc Asia , Europa, Africa si Australia. Multe tari au inceput sa acceseze…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Guvernul ungar a anunțat ca, in șapte ani, a eliberat un milion de pașapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in țarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetațenii adoptate la inițiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Volodimir Kopceak, directorul adjunct al Centrului pentru Armata, Conversie și Studii de Dezarmare din Kiev, a declarat într-un interviu pentru moldnova.eu ca Rusia își poate retrage armatele din Donbas și Transnistria doar urmare a unor schimbari ireversibile în…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Vladimir Ardaev, comentator la „RIA Novosti” Inca primavara trecuta Grupul de la Vișegrad, din care face parte Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, a inițiat un scandal din cauza ”standardelor duble” in producerea alimentelor pentru țarile Europei de Vest și a celei de Est. Cele patru țari au declarat…

- In urma cu o luna, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a participat la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Visegrad. Imediat dupa acest eveniment au aparut speculatii cu privire la dorinta Romaniei de alaturare la celor patru tari - Ungaria, Polonia, Cehia,…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Franța a mai fost nevoita sa cedeze in sectorul transportului rutier, un punct deosebit de delicat, pentru ca țarile din grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia), dar și Spania și Portugalia, erau ingrijorate de consecințele negative ale reformei asupra șoferilor lor.

- Romania si Germania (25,7%) se numara printre statele din UE in care industria a avut cea mai mare cota din valoarea adaugata bruta (VAB), in 2016, alaturi de Irlanda (36,6%), Cehia (32,1%), Slovenia (27,1%), Slovacia (26,9%), Ungaria (26,8%) si Polonia (26,5%), potrivit unui raport al Eurostat.

- Cehia trebuie sa gaseasca alti aliati europeni decat partenerii din grupul Visegrad (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia), in special pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale, a declarat miliardarul Andrej Babis, dupa victoria partidului sau la alegerile legislative. Andrej Babis, al carui partid ANO…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a afirmat vineri la Bruxelles ca Parlamentul European a început sa implementeze „Planul Soros'' privind imigrația, întrucât Comisia pentru libertați civile, cetațenie și afaceri interne (LIBE) a PE a adoptat un raport privind amendarea…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…

- Europarlamentarul Daniel Buda: "Romanii sunt condamnați inca o data de ignoranța, prostia sau incompetența Guvernului Dragnea-Tudose" Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca romanii sunt sa victime sigure al dublului standard pentru produsele alimentare și nu numai din pricina guvernarii Tudose-Dragnea.…

- Premierii a patru state din Europa Centrala au facut apel la Comisia Europeana sa lupte contra dublului standard in privinta calitatii alimentelor, o problema pe care o vad drept o reconfirmare a faptului ca occidentalii ii trateaza pe est-europeni drept … cetateni de mana a doua. Cehia, Ungaria, Polonia…

- Liderii Grupului de la Visegrad (V4 - Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia) au salutat cu prudenta propunerile Uniunii Europene privind rezolvarea temerilor lor referitoare la standardele duble ale calitatii produselor vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, transmit AP si Reuters, citate…

- Discriminarea deliberata a consumatorilor de alimente din Europa Centrala si de Est (CEE) este inacceptabila, a afirmat, vineri, premierul polonez Beata Szydlo, la summitul Grupului de la Visegrad (V4 - Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia).

- Accelerarea integrarii europene și euroatlantice a regiunii Balcanilor Occidentali ar fi in interesul intregii Europe, atat in ceea ce privește securitatea, cat și din punct de vedere economic, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto dupa o reuniune a Grupului de la Vișegrad…

- Asa numita Platforma 100, un grupuscul de ONG-isti stipendiati dinafara granitelor, a primit ordin sa reactioneze de urgenta impotriva apropierii Romaniei de Grupul de la Visegrad. Drept urmare, Ciolos si ai sai cer Guvernului Romaniei si Ministerului Afacerilor Externe „sa precizeze intentiile de…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, semnarea unei Declarații comune, impreuna cu alte 14 asociații ale transportatorilor rutieri din Uniunea Europeana (UE), impotriva aplicarii Directivei privind detașarea…