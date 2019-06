Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, miercuri, ca PSD ar fi de acord cu transpunerea rezultatului referendumului din 2009, pentru reducerea numarului de parlamentari. El a afirmat insa ca nu poate fi transpus odata cu rezultatul referendumului pe justiție, fiind un termen scurt.

„Sigur, poate fi discutat acest lucru. E o idee care a aparut și in discuțiile noastre și nu avem nimic impotriva acestei chestiuni. Nu am crezut nici atunci și nu cred nici acum ca un Parlament restrans, care sa schimbe cadrul constituțional in niște puncte esențiale ar fi realizabil in aceasta perioada…