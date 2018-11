Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a adoptat marti, 13 noiembrie, rezolutia cu privire la statul de drept din Romania. Au fost 473 de voturi pentru, 151 impotriva si 40 de abtineri.Stire in curs de actualizare.

- Parlamentul European dezbate si voteaza rezolutia privind statul de drept din Romania. Este vorba despre ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie. Documentul, publicat…

- Textul rezoluției Parlamentului European, ce va fi dezbatuta și votata pe 13 noiembrie, semnaleaza ingrijorarea instituției UE privind modificarea legislației penale și judiciare din Romania din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție, conform Mediafax.Documentul,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectului legii privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, la un an si patru luni dupa expirarea termenului limita privind transpunerea directivei europene in domeniu. Chiar si asa, Romania nu va scapa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile de justitie din Romania. ‘In Rapoartele MCV (…) nu am vazut nimic…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile de justitie din Romania. "Nu am vazut nimic despre protocoalele…