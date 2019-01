Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nationalist irlandez aliat in parlamentul de la Londra al guvernului condus de Theresa May o va sprijini miercuri pe aceasta cu prilejul votului pe marginea motiunii de cenzura, a afirmat un purtator de cuvant al Partidul Democratic Unionist (DUP), citat de Reuters. Liderul opozitiei…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa ''santajeze'' parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa. Jeremy Corbyn…

- Partidele politice de opozitie din Marea Britanie nu au reusit marti sa ajunga la un acord pentru depunerea imediata a unei motiuni de cenzura impotriva guvernului condus de Theresa May, oferind un scurt ragaz premierului aflat in mare dificultate din cauza acordului sau de Brexit, relateaza AFP.Partidul…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anuntat miercuri ca au loc negocieri in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, dar Opozitia asteapta cel mai bun moment, pentru ca ''are un singur glont de tras".

- Premierul britanic, Theresa May, urmeaza sa reitereze luni opozitia sa la solutia UE pentru a rezolva problema frontierei irlandeze dupa Brexit, dand asigurari in acelasi timp ca acordul de retragere este aproape finalizat, au informat duminica serviciile sale, transmite AFP. Negocierile…