Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Nationale pentru Dezbateri Publice (CNDP) din Franta a anuntat marti ca se retrage de la asa-numita "mare dezbatere nationala" despre protestele "vestelor galbene", dupa ce s-a aflat ca este platita cu peste 14.000 de euro pe luna, informeaza AFP. Salariul brut al sefei CNDP, Chantal…

- Liderii coalitiei guvernamentale din Italia, Matteo Salvini si Luigi Di Maio, si-au manifestat luni sprijinul pentru protestele ''vestelor galbene'' franceze, cel din urma publicand pe blogul partidului sau un articol in care ii indeamna pe manifestantii francezi ''sa nu se predea'',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni marti cu ministri si actori economici la Palatul Elysee pentru a organiza o mare dezbatere nationala anuntata ca parte a masurilor legate de criza asa-numitelor "veste galbene", a declarat luni presedintia. Din acest motiv, seful statului…

- Emmanuel Macron s-a adresat, luni, poporului francez, pe fondul crizei „vestelor galbene”. Presedintele Frantei a admis ca exista o stare de nemulțulmire impartașita de numeroși cetațeni, insa a denunțat comportamentul „iresponsabil” al protestatarilor violenti. De asemenea, a decretat „starea de urgenta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va adresa Natiunii luni, la ora 20.00, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa o a patra zi de mobilizare a "Vestelor galbene", relateaza AFP. Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata…

- Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe,…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului Edouard Philippe sa organizeze o reuniune cu liderii principalelor partide si cu reprezentantii protestatarilor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.