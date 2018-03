Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- La doua zile dupa ce Israela Vodovoz a fost gasita moarta in casa, familia ei nu a reusit inca sa ajunga in tara. Trupul neinsufletit al afaceristei urmeaza sa fie scos de la Institutul de Medicina Legala.

- Liviu Arteni a inceput sa aiba probleme cu alcoolul, astfel ca au aparut si certurile. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, a fost zarit cersind pe strazile din Cannes. "Da, cersesc pe strada!…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Israela Vodovoz a murit în locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit în direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic.

- In urma cu putin timp medicii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au fost solicitati, prin telefonul de urgena 112 despre un eveniment nefericit la Dorobantu.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al institutiei ne a declarat ca este vorba despre o femeie, in varsta de…

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Procurorii DNA dau o noua lovitura! Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Citeste si: Romania primeste…

- Rezultatele autopsiei au indicat drept cauza a mortii "pancreatita acuta necrotica hemoragica, stop cardiorespirator", potrivit Libertatea.ro. "Stopul cardiorespirator a fost urmarea unei hemoragii produsa pe fondul unei boli mai vechi. Nu sunt suspiciuni cu privire la o moarte violenta și…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, în sedinta de marti, sa emita o decizie privind obligarea postului Pro TV de a acorda un drept la replica fostului vicepremier Sevil Shhaideh.

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Cauza decesului starului bollywoodian Sridevi Kapoor, sambata, in Dubai, a fost "inecarea accidentala, in urma pierderii cunostintei", a anuntat politia din orasul arab, care a si inchis cazul, informeaza bbc.com.

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a precizat ca este vorba despre gradinite, scoli si licee. „Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat…

- Gheorghi Markov, fost international bulgar, a murit la doar 46 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita deocamdata. Nascut la Gote Delcev, pe 20 ianuarie 1972, Markov și-a inceput cariera la Pirin. Intre 1993 – 1996 a jucat la Botev Plovdiv (65 de meciuri și 9 goluri), apoi a trecut, pentru patru…

- Medicii au anuntat, luni, ca au confirmat trei noi decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat, care nu s au vaccinat antigripal. Toti au fost infectati cu virus gripal de tip B. Numarul deceselor provocate de gripa in sezonul 2017 2018 a ajuns la 35, informeaza Digi 24.Centrul…

- Stresul, alimentația nepotrivita, nopțile nedormite sunt cauzele care se rasfrang asupra sanatații, iar creierul este principala ținta. Așa se face ca in clinicile de neurologie din cadrul spitalelor doljene mai mult de jumatate dintre pacienții care ajung lunar au suferit ...

- Mihaela Brooks a declarat pentru Romania TV ca ancheta oficiala are mai multe erori. A iesit la iveala jurnalul Madalinei Manole: "Toate astea m-au facut sa uit de lucrurile mai putin placute din viata mea" "Eroarea cea mai mare e ca nu s-a facut analiza, ca la o ancheta, indiferent…

- Inca o lovitura pentru DNA! Un alt dosar greu al DNA se inchide pentru ca, așa cum s-a intamplat și in cazul Microsoft, faptele s-au prescris. Este vorba despre cazul privatizarii Intreprinderii de Piese Radio Baneasa (IPRS), in care protagonist este Omar Hayssam, implicat și in cazul rapirii jurnaliștilor…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Rezultatul necropsiei in cazul baietelului de patru ani care a murit, joi, la Spitalul din Motru, confirma faptul ca acesta a decedat din cauza meningitei. Politia a deschis o ancheta, fiind intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- S-a stins brusc din viata, iar familia a ramas socata! Tanara avea 19 ani, era din Vaslui si nu a prezentat niciun semn ca ar suferi de vreo boala. Valeria Popa a lasat in urma o familie indurerata si care cauta acum explicatii pe care nimeni nu i le poate da.A

- Un sofer român de TIR a încetat din viata în Italia, fiind gasit fara suflare de un coleg. Soferul ajunsese într-o comuna din Italia, descarcase marfa, urmând ca apoi sa se odihneasca asa cum obliga meseria pe care o practica. Dupa…

- Medicii legisti i-au facut Alexandrei, fetei ucise intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita, autopsia, iar acestia s-au ingrozit cand au descoperit ca o bucata din cutit inca ramasese infipta in corpul acesteia.

- Georgiana Cimpoi avea 27 de ani si urma sa devina mama pentru prima data Medicii legisti au stabilit cauza decesului Daca medicul obstetrician ar fi trimis gravida la un specialist din Iasi in ziua cand a internat-o la spitalul din Roman, Georgiana putea fi salvata.

- Razvan Botezatu a trecut prin momente cumplite in copilarie, cand a ajuns in moarte clinica din cauza unui accident de masina. Prezentatorul TV a dezvaluit ca a ramas cu sechele grave si ca a necesitat tratament indelungat. Razvan Botezatu s-a plans joi de dureri insuportabile de spate, marturisind…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Roman mort in Sicilia, gasit dupa trei zile de cautari.Medicii legisti au stabilit ca decesul a survenit din cauza unei lovituri la cap, cu un corp contondent. Situatie in care politia nu exclude nicio pista, de la moarte accidentala, la crima. Mister total in jurul mortii unui cioban roman din Sicilia,…

- Familia unui detinut spaniol care fusese declarat mort de medici inainte de a se trezi la autopsie a cerut eliberarea imediata a acestuia din inchisoare, informeaza cotidianul britanic The Telegraph, scrie mediafax.ro.

- Copil nou-nascut gasit mort in toaleta unui avion din Indonezia dupa ce aeronava a aterizat și pasagerii au coborat. Poliția indoneziana a reținut duminica o femeie suspecta in acest caz, scrie AFP, citat de libertatea.ro.

- Specialistii au finalizat ancheta la doi ani de la tragedie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce s-a descoperit in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului,…

- NEATENTA…In dimineata de 05 ianuarie, Politia Municipiului Husi a fost sesizata prin apel de urgenta 112 de catre o conducatoare auto de 41 de ani, din comuna Bunesti-Averesti, despre faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Tabalaesti, comuna Bunesti-Averesti, s-a rasturnat…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- Mirabela Cristian a fost gasita pe data de 13 octombrie fara suflare, langa A2. Mama acesteia a aflat de moartea fiicei sale abia dupa sase zile de la tragicul eveniment. In prezent, moartea ramane invaluita in mister, fara a sti daca a fost sau nu sinuciere, insa anchetatorii au aflat un lucru esential…

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Rasturnare de situatie in cazul tragediei din ziua de Craciun, cand sotii Maleon au fost gasiti morti in casa! Dupa efectuarea necropsiei, procurorii merg pe varianta unei duble sinucideri. Seara trecuta a fost efectuata necropsia in cazul sotilor Maleon. Procurorii spun ca pe trupurile celor doi nu…

- UPDATE 2: In urma autopsiei, s-a stabilit drept cauza a decesului „traumatism cranio cerebral”, fara alte suspiciuni. Potrivit unor surse apropiate anchetei, rezultatul autopsiei, coroborat cu imaginile de pe camerele de supraveghere, arata ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cazul angajatului Primariei Bacau gasit mort in parc este inca invaluit in mister, la mai bine de 24 de ore dupa descoperirea cadavrului. Pana la aceasta ora, șefii defunctului nu au reacționat oficial, iar cauza morții nu s-a stabilit. Potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat, în vârsta de 49 de ani, fara adapost, a fost gasit fara suflare, miercuri dimineata, pe un câmp din spatele uzinei Enel din Chivasso, lânga Torino. Românul a fost gasit cu fata în jos, în zapada, îmbracat cu o bluza de trening si pantaloni,…

- In judetul Iasi pe DN2 Suceava – Siret, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ, pe raza comunei Patrauti, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului o persoana a decedat iar o alta a fost ranita usor. Se estimeaza ca in aproximativ o…