Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor prezinta miercuri regulile procedurale aplicabile in ancheta privind baietelul mort dupa o interventie chirurgicala la un spital privat din Capitala. Rezultatul necropsiei in cazul copilului au aratat ca acesta a suferit un soc hemoragic, in urma unei hemoragii interne.Cazul…

- Cauza decesului copilului de 1 an si 8 luni, care a murit in weekend la Sanador, un spital privat din Capitala, este un soc hemoragic survenit in urma unei hemoragii interne, au precizat reprezentantii Institutului National de Medicina Legala (INML).Potrivit reprezentantului INML, Salem Abdo, ...

- Cauza decesului copilului de 1 an si 8 luni, care a murit in weekend la Sanador, un spital privat din Capitala, este un soc hemoragic survenit in urma unei hemoragii interne, au precizat reprezentantii Institutului National de Medicina Legala (INML).

- Legistii au stabilit ca baiatul de nici doi ani a murit din cauza unui soc hemoragic, survenit in urma unei hemoragii interne. Copilul s-a stins, sambata noapte, intr un spital privat din Capitala. Venise pentru o operație de coborare de testicul in scrot, dar la cateva ore dupa interventie…

- Ștefan Alexandru, un baiețel de 1 an și 10 luni, a murit sambata noaptea, pe 20 octombrie, dupa o operație de hernie inghinala efectuata la Sanador , un spital privat din Capitala. Dupa cateva ore de la intevenția chirurgicala, starea de sanatate a baiețelului s-a agravat și a intrat in stop cardiorespirator,…

- Anunt neasteptat in cazul copilului care a murit dupa o operatie de hernie inghinala la un spital privat din Bucuresti. Medicii legiști au aflat cauza decesului. Cauza decesului copilului de 1 an si 10 luni a fost stabilita ca soc hemoragic, in urma unei hemoragii interne. Baiețelul de nici 2 ani s-a…

- Reprezentanții Spitalului Sanador, unde a murit un copil dupa ce a fost operat, informeaza ca documentația și declarațiile medicilor implicați arata ca au fost respectate procedurile și protocoalele medico-chirurgicale aferente afecțiunilor respective.„Conform documentației medicale avute…