Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca procesul de desemnare a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European a fost "blocat politic”, iar daca acest lucru nu s-ar fi intamplat aceasta ar fi deja in functie. Ciolos sustine ca doar "competenta" lui Kovesi "o va duce acolo,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a promis lui Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica avuta vineri, ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului European și o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru aceasta funcție,anunța Administrația Prezidențiala.Prima…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, prilej cu care acesta i-a transmis ca Franta va sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi la conducerea Parchetului European, informeaza Administratia Prezidentiala. "Cei doi omologi…

- Administrația Prezidențiala a emis un comunicat de presa in care precizeaza ca președintele Franței, Emmanuel Macron, va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert și o va susține pe Laura...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus președintelui roman Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica avuta astazi, ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului European si o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru aceasta functie. Anuntul a fost facut…

- Potrivit publicației Financial Times, Franța o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului European, in ciuda faptului ca aceasta avea propriul candidat pentru funcția de procuror-șef, Jean-Francois Bohnert. Publicația mai sus-menționata citeaza surse atat din cadrul oficialiulor francezi,…

- Liderul Grupului Renew Europe din PE, Dacian Ciolos, a anuntat, vineri, ca a convenit cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, sa realizeze impreuna "nominalizarea sefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruta Kovesi l-a obtinut in Parlamentul European". …

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, este favorit pentru a prelua conducerea Parchetului Național Financiar (PNF), o instituție echivalenta in Franța cu Direcția Naționala Anticorupție din Romania. Bohnert ar urma sa ii ia locul actualei șefa a…