Stiri pe aceeasi tema

- Cultura de cannabis era amplasata in sere desfasurate pe o suprafata de un hectar in comuna Hadambu, pe un teren ce a fost cumparat in urma cu un an de un barbat din Spania, casatorit cu o romanca, scrie Ziarul de Iasi. Reteaua de traficanti de droguri, formata din doi italieni si doi spanioli, a…

- In urma cu cateva zile, Curtea de Apel de la Belgrad a respins, intr-o decizie definitiva, cererea de extradare a lui Sebastian Ghita, arestat in capitala Serbiei in aprilie 2017 in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat un purtator de cuvant al instantei pentru agentia Tanjug. Curtea…

- Cand asmuți jandarmii asupra protestatarilor pașnici, cand arunci cu promisiuni deșanțate in stanga și in dreapta, cand tot ce ți se intampla rau e din cauza agenturilor straine, cand inventenzi scenarii fantasmagorice care sa te profileze ca un politician de anvergura internaționala, pe care incearca…

- La inceputul lunii august s-a inregistrat in Romania, Galati, primul deces din cauza virusului West Nile, transmis de tantari. In ciuda pericolului, Primaria Capitalei pare insa neputincioasa, parcurile, curtile si gradinile din Bucuresti fiind in continuare pline de tantari, desi pana acum a platit…

- Protestul de vineri seara a atras atentia presei internationale, iar sambata jurnalistii straini au fost, din nou, cu ochii pe zecile de mii de romani care au iesit in strada in ciuda violentelor de la manifestatia organizata de diaspora cu o zi inainte. The Washington Post noteaza ca "zeci de mii…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat la Digi24 ca „unii sunt in permanența nemulțumiți ca nu ajung ei sa dirijeze treburile in aceasta țara”. El a adaugat ca „nu facem revoluție in toata ziua” și i-a indemnat pe cei nemulțumiți sa se organizeze ca sa caștige alegerile. „Din toate intervențiile…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- ARAD. Calificarea forței de munca este una dintre problemele mediului de afaceri, iar Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a reușit sa obțina finanțarea europeana pentru un proiect care presupune specializare și calificare atat pentru angajatori, cat și pentru angajați. „Romania profesionala…