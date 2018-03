Stiri pe aceeasi tema

- Publicarea protocolului incheiat in 2009 de catre Parchetul general si Serviciul Roman de Informatii (SRI) a declansat un scandal imens in spatiul public. Mai mult, si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si-a pierdut un aliat important in lupta contra politicienilor care nu o mai vor in functie.Citește…

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistența procurorilor, timp de 7 ani.…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a avertizat marti ca Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale in doi ani si cere Guvernului si coalitiei de guvernare sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturi si taxa clawback.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a avertizat marti ca Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale in doi ani si cere Guvernului si coalitiei de guvernare sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturi si taxa clawback. “Solicitam…

- Cornel Dinu s-a implicat in asociația suporterilor și incearca sa preia clubul de la Ionuț Negoița! Dupa multe planuri cu socios nefinalizate in Romania, dinamoviștii mișca un proiect și cu fani cotizanți, și cu nume mari. Ioan Andone și Marius Niculae au fost primele personaje care au afirmat public…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat, marți seara, dupa declarațiile lui Sebastian Ghița privind marturisirile pe care i le-ar fi facut in privința dosarului lui Dan Voiculescu. El afirma ca a aflat judecatorul din dosarul respectiv in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- Controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița, fondator al postului Romania TV, a fost rugat de jurnalistul Ion Cristoiu sa-i arate o fotografie care sa dovedeasca faptul ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi fost acasa la fostul parlament. Omul de afaceri i-a aratat o fotografie din telefon in…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- DNA i-a chemat la audieri pe mai mulți jurnaliști de la Romania TV, dupa ce televizunea a difuzat celebrele inregistrari cu Sebastian Ghița! Parchetul General a deschis un dosar, care, ulterior, a fost inchis. Procurorii voiau sa afle cum ajungeau la sediul televiuziunii imaginile cu Ghița. Nu au…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Reamintim ca totul a plecat de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic…

- O cunoscuta judecatoare din Romania ii da lovitura sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Scandalul din justitie ia amploare. Judecatoarea CSM, Gabriela Baltag spune ca ar fi votat pozitiv cererea de revocare a lui ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Mai mult, Baltag devoaleaza problemele cu care se…

- Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a sosit, joi, in Romania pentru o serie de intalniri care vizeaza viitorul Romaniei in Uniune. Demnitarul european s-a intalnit deja cu liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Oficialul se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- De asemnea, oficialul european se va intalni și cu membrii comisiei speciale pentru legile Justiției. Vizita lui Frans Timmermans a fost anunțata imediat dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a propus revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. „Prim-vicepreședintele Comisiei…

- Fața de forma citita, raportul publicat la aproape 24 de ore de la declarația de presa de joi conține in plus, la capitolul Concluzii, urmatoarele paragrafe: „Conduita procurorului șef al DNA a fost și este creatoarea unei crize fara precedent in istoria recenta a acestei țari, care a facut din Romania,…

- Președintele executiv al organizației județene a PSD Constanța, Decebal Fagadau, susține ca, in privința propunerii ministrului Justiției de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Koveși, exista pareri tranșante in ambele parți ale eșichierului politic. El nu știe unde se va ajunge la final, insa crede…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Concret, Comisia Europeana a comunicat ca urmareste cu ingrijorare situatia din Romania.

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- "Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat in urma cu cateva minute ca propune revocarea din funcție a Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Chemam fiecare cetațean caruia ii pasa de viitorul democratic al țarii, de bunastarea comunitații in care traiește și…

- Data de 19 februarie 2018 a fost ultima zi in care s-au mai putut opera transferuri pentru primele trei esaloane si competitiile de juniori din Romania in cadrul perioadei de transfer de iarna in conformitate cu decizia Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal din 4 iunie 2016. Dupa aceasta…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, joi, ca il sustine pe Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, care vor avea loc pe 18 aprilie. Chiar daca spune ca nu are nimic impotriva actualului presedinte, Razvan Burleanu, Lucescu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- Lovitura usturatoare incasata de toți soferii din Romania. O lege importanta va fi schimbata de o institutie din cadrul Guvernului Romaniei din cauza numarului foarte mare de conducatori care o incalca.Directia Permise si Inmatriculari si Registrul Auto Roman a luat o hotarare extrem de controversata,…

- Mesaj incredibil primit de presedintele Klaus Iohannis chiar cand acesta se afla in vacanta in Tenerife. O tanara eleva a transmis o scrisoare deschisa pe facebook in care i-a transmis sefului statului ca atunci cand va termina liceul va pleca din Romania. De ce? Foarte simplu! Tara noastra a ajuns…

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…

- Lovitura grea pentru unul dintre cele mai cunoscute clanuri interlope din Romania. Unul dintre membrii clanului Corduneanu a fost retinut, in cursul noptii, in urma unei perchezitii domiciliare. A

- Deficitul bugetar al Romaniei a fost de 24,3 miliarde de lei, adica 2,88% din PIB, in 2017, fața de tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB. Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de…

- Trei tineri risca ani grei de puscarie dupa ce au pradat o locuinta din orasul Floresti.Hotii au sustras din casa 440 de mii de lei si bijuterii din aur in valoare de aproape 20 de mii de lei. Din banii furati, unul dintre ei si-a cumparat un automobil.

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Jurnalistul Rares Bogdan de la Realitatea TV a oferit un interviu spumos in direct la Romania TV. Jurnalistul a trimis un avertisment dur catre Klaus Iohannis si a anuntat ca daca actualul sef al statului nu ai vrea sa candideze, dreapta politica are cu cine sa mearga in alegerile prezidentiale.…

- Lovitura dura pentru premierul demisionar, Mihai Tudose! Dupa afirmatiile vizavi de autonomia Tinutului Secuiesc, afirmatii care au facut valva in randul maghiarilor si nu numai, iata ca fostul premier se vede nevoit sa dea explicatii in fata procurorilor.Avocatul Corneliu Popescu a depus…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre politistul pedofil care a ingrozit toata Romania. Ar putea aparea un nou dosar pentru Eugen Stan, bestia cu chip de om. Cand era jandarm, acesta a furat o mocheta din sediul Parchetului General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi. Deși a fost principalul…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, va indeplini functia de consultant senior in cadrul companiei de consultanta si audit Ernst & Young (EY )Romania, a anuntat marti compania, potrivit news.ro.”Misu Negritoiu se alatura EY Romania in calitate…