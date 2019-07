Lovitură de stat eşuată în Sudan "Ofiteri si soldati ai armatei, precum si membri ai Serviciilor nationale de informatii, printre care unii in retragere, au incercat sa dea o lovitura de stat", a declarat joi seara generalul Jamal Omar, la posturile nationale de radio si televiziune. "Armata a reusit sa dejoace tentativa", si-a exprimat satisfactia generalul Omar, adaugand ca 12 ofiteri si patru soldati au fost arestati, dar fara sa precizeze cand a avut loc aceasta tentativa. O ancheta este in curs de desfasurare pentru a stabili cine a organizat puciul, a precizat generalul. Anuntul a fost facut in timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

