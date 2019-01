Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldați inarmați au citit, in direct, o declarație in care afirma ca armata a preluat controlul guvernului, pentru a „restaura democrația in Gabon”. Mesajul a fost transmis și la postul de radio național. Militarii se declara nemulțumiți de modul in care președintele Ali Bongo a condus țara.…

- Consiliul de ministri a aprobat un buget de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea si realizarea programului Gaganyaan (''vehicul spatial'' in limba hindi), potrivit unui comunicat oficial. Decizia vine dupa un discurs sustinut in luna august de premierul Narendra Modi, care a anuntat ca India va…

- Un barbat din județul Mures, care a incercat sa sparga seiful unei agentii de pariuri din municipiu, a fost prins in flagrant de catre politistii din Alba Iulia. Acesta a fost retinut si va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. In noaptea de 20/21 decembrie 2018, in…

- Justitia turca a condamnat la inchisoare pe viata aproape 2.000 de persoane in cadrul proceselor desfasurate in legatura cu puciul esuat din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP, citand media oficiale, conform Agerpres. Regimul de la Ankara imputa tentativa…

- Guvernul bulgar a decis miercuri sa nu adere la Pactul ONU cu privire la migratie si sa nu participe la Conferinta interguvernamentala de la Marakkech, la 11 si 12 decemrbie, relateaza AFP. ”Consiliul de Ministri a decis sa se abtina de la o aderare la Pactul mondial pentru migratii sigure,…

- Un apel al ministrului german al sanatatii Jens Spahn ca Berlinul sa amane semnarea 'Pactului global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a provocat luni controverse in interiorul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, transmite dpa. ''Toate chestiunile…