- "Coșmarul pe care il traiește Romania de trei ani a incetat", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, dupa ce s-a confirmat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Viorica Dancila a fost votata de Parlament.

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti ca nu va vota un guvern cu premier Ludovic Orban, precizand ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura, optiunea sa este pentru un guvern de centru-stanga,...

- "Cerem imperativ premierului Viorica Dancila sa faca o noua nominalizare cu acordul presedintelui Klaus Iohannis si cu respectarea conditiilor legale de audiere a candidatului propus in Parlamentul Romaniei. Viorica Dancila si PSD trebuie sa inceteze imediat mascarada nominalizarilor pentru functia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga candidatul pentu functia de comisar european, intrucat nu are sanse sa treaca de votul comisiei de spcialitate. "Suntem in ceasul al 12-lea, inca poate fi evitata rusinea ca un candidat roman pentru functia de comisar european…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat in direct la Digi 24 ca este foarte probabil ca moțiunea impotriva Guvernului Dancila sa fie depusa saptamana viitoare in Parlament. Totodata, Ludovic Orban a prezentat și variantele luate in calcul de partenerii susținatori ai moțiunii, pe de o parte se ia in…

- "Tariceanu a primit o lovitura" "Domnul Calin Popescu Tariceanu a primit o lovitura in sensul ca el chiar se pregatise sa fie candidat unic, o sa ramana candidatul ALDE. Dar nu are cum și o sa ramana dintr-un singur motiv, partidul care nu are candidat propriu pana la prezidențiale e terminat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca functia de procuror-sef european ar trebui sa-i revina Laurei Codruta Kovesi, in contextul in care contracandidatul sau, Jean-Francois Bohnert, ar urma sa fie numit la conducerea Parchetului National Financiar din Franta. "Astazi, cand Ambasada Frantei a…