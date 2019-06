Stiri pe aceeasi tema

- Țigarile de contrabanda sunt transportate cu cisterna, in vestul țarii. O cisterna in care se aflau cinci sute de baxuri de țigari a fost oprita in trafic de polițiști, langa Timișoara. Anchetatorii DIICOT au acționat pe baza unor informații și au depistat cisterna inca inainte de intrarea in țara,…

- Captura de proporții a DIICOT Timișoara – un transport important de țigari de contrabanda din Serbia, care tocmai intrase in Romania a fost interceptat, aseara, de polițiștii de la ”Crima Organizata” . Cisterna de la Trans Gas 2006 D.O.O. din Belgrad a intrat in țara prin vama Jimbolia, fara ca polițiștii…

- Barbatul a fost convins, cu acte false, sa trimita bani pentru cumpararea și renovarea unei case, dar și a unui teren. Membrii grupului sunt audiați, marți, la sediul DIICOT Timișoara, potrivit Mediafax. Procurorii și polițiștii au facut, marți, zece percheziții la domiciliile celor șase…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate impreuna cu cei din trupele speciale al Poliției Timiș au descins la 15 locații din Timiș și Arad, anunța pressalert.ro. De mai multe luni, investigatorii au monitorizat o grupare…

- DIICOT a facut o captura-record de cocaina, cea mai mare din ultimii trei ani. Este vorba de o tona de cocaina, care avea o puritate de 90%. Transportul era monitorizat de procurorii DIICOT si de politistii de la crima organizata. Drogurile, in valoare de 300 de milioane de euro, urmau sa fie triplate…

