Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost convins, cu acte false, sa trimita bani pentru cumpararea și renovarea unei case, dar și a unui teren. Membrii grupului sunt audiați, marți, la sediul DIICOT Timișoara, potrivit Mediafax. Procurorii și polițiștii au facut, marți, zece percheziții la domiciliile celor șase…

- "Am optat sa nu continui minciuna si amagirea. Am spus tuturor: nu exista o autoritate sarba (vizibila) in Kosovo, cu exceptia spitalelor si a scolilor", a afirmat seful statului sarb. "Avem doua variante: sa normalizam relatiile convenind un acord sau sa mentinem un conflict inghetat", a spus Vucic…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate impreuna cu cei din trupele speciale al Poliției Timiș au descins la 15 locații din Timiș și Arad, anunța pressalert.ro. De mai multe luni, investigatorii au monitorizat o grupare…

- Ruta mai puțin obișnuita pentru care a optat un migrant, in incercarea sa de a ajunge in vestul țarii. Spre deosebire de cei mai mulți, barbatul a fost prins atunci cand incerca sa iasa din Romania și sa intre in… Serbia. Polițiștii de frontiera de la Jimbolia l-au depistat ieri, puțin dupa miezul nopții,…

- Finanțarea de 660.000 euro pentru realizarea acestui demers este asigurata printr-un proiect transfrontalier Romania – Serbia, care, prin punctajul obținut, a ocupat prima poziție in lista proiectelor depuse pe Axa 4, Prioritatea 4.1, CJ Timiș aproband recent Studiul de fezabilitate pentru acest…

- Miercuri, restaurantul Lloyd din Timișoara a gazduit evenimentul de prezentare a ofertei turistice pentru noul sezon in orașul sarbesc Veliko Gradiște și stațiunea Lacurile de Argint, supranumita și Litoralul Serbiei. Ca de obicei, vecinii noștri sarbi s-au prezentat la Timișoara in mod impecabil, din…

- „Serbia e țara aia care acorda borfașilor romani azil politic? Oare patrihoții aștia care se impauneaza cu dragostea de țarișoara și cu mandria naționala iși dau seama ce ridicoli sunt la faza urmatoare: justiția din Serbia a acordat azil politic lui Sebi Ghița. Daca am fi avut oameni politici,…

- DIICOT a facut o captura-record de cocaina, cea mai mare din ultimii trei ani. Este vorba de o tona de cocaina, care avea o puritate de 90%. Transportul era monitorizat de procurorii DIICOT si de politistii de la crima organizata. Drogurile, in valoare de 300 de milioane de euro, urmau sa fie triplate…