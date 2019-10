Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in contextul in care a fost respinsa citirea moțiunii in plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta ca intr-adevar, așa cum spunea…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, spune ca opozitia a reusit sa dejoace planul malefic al PSD, si anume de a citi motiunea de cenzura "noaptea, ca hotii". Ea a precizat ca opozitia doreste ca motiunea sa fie citita la o ora la care parlamentarii sa poata participa, potrivit news.ro."Motiunea…

- Moțiunea de cenzura prin care opoziția incearca sa darame Guvernul Dancila este la un pas de amanare. Surse din interiorul PNL spun ca inițiatorii nu au reușit sa stranga cele 237 de semnaturi propuse de liderul liberal Ludovic Orban. Chiar daca inca se mai incearca negocieri cu fiecare parlamentar…

- Parlamentari PSD tentați sa voteze moțiunea de cenzura au fost avertizați de primarii din județele lor ca nu vor mai primi sprijin pentru un nou mandat daca pun umarul la demiterea Guvernului, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Lideri centrali PSD spun ca moțiunea de cenzura nu va strange…

- Parlamentarii PSD au inceput sa avanseze o sumedenie de teorii despre moțiunea de cenzura. STIRIPESURSE.RO vi le prezinta pe cele mai raspandite. Concluzia este ca moțiunea se joaca:1. Nu conteaza cați semneaza moțiunea de cenzura și cand se depune, și nici ce negocieri se duc de partide.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, neschimbandu-se nimic in acest sens, mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament "nu este de bun augur", in conditiile in care este pentru…

- 'Nu s-a schimbat nimic. (...) Problema nu este cum vom vota noi, problema este daca va aparea motiunea de cenzura, ca oricum este o intarziere de trei saptamani. Acum trei saptamani trebuia depusa motiunea de cenzura, motiune anuntata in august, imediat dupa ce ALDE a iesit de la guvernare si inca…

- "Odata intrat in opozitie, trebuie sa te comporti ca un partid de opozitie. Exista, teoretic, si alte formule. Exista guverne minoritare cu sustinere din partea unor partide in Parlament. Noi nu am convenit asa ceva. O eventuala motiune de cenzura ne pune in situatia in care trebuie sa analizam doua…