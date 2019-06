Comisia Europeana refuza sa prelungeasca un acord de recunoastere a pietii de capital din Elvetia, care a anuntat ca va lua masuri de retorsiune, in lipsa unui tratat aflat in negociere de peste patru ani, transmite Reuters, potrivit News.ro. De la 1 iulie, Comisia Europeana interzice bancilor si brokerilor din Uniunea Europeana sa tranzactioneze direct actiuni pe bursele din Elvetia, scrie sursa citata. Elvetia va interzice la randul ei, de la 1 iulie, ca bursele europene sa ofere sau sa faciliteze tranzactionarea anumitor titluri financiare ale companiilor inregistrate in Elvetia, potrivit…