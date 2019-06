Stiri pe aceeasi tema

- Vinieta germana pentru utilizarea drumurilor federale de catre autoturisme este contrara dreptului Uniunii, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Aceasta taxa este discriminatorie dat fiind ca sarcina sa economica este suportata, in practica, exclusiv de proprietarii si de conducatorii…

- Prezența la vot în cadrul alegerilor europarlamentare din perioada 23-26 mai a fost de 50,95%, fiind cea mai ridicata prezența la nivelul Uniunii Europene din ultimii 25 de ani, transmite Mediafax, conform informațiilor emise de Parlamentul European. În anul 1994, prezența la vot…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis joi ca cei care cumpara online sau telefonic produse voluminoase sau grele nu mai sunt obligati sa le restituie vanzatorului in caz de defectiuni, pentru rezolvarea problemelor, transmite DPA. Cazul a ajuns in cea mai inalta instanta a UE dupa ce un cetatean…

- In perioada 16-17 mai 2019 in orasul Trier din Germania a avut loc seminarul cu tema ”Competences of the EPPO (Parchetul European) and Cooperation with National Authorities – Investigating and Prosecuting Offences in Cooperation with the EPPO”, organizat de ERA (Europaische Rechtsacademy), Ministerul…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a deschis ancheta impotriva lui Liviu Dragnea in baza investigatiei Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), precizeaza avocatii liderului PSD, in cererea de chemare in judecata a Comisiei Europene, depusa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), consultata…