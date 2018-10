Lovitură de la ANAF pentru Dan Voiculescu ANAF a scos la licitație un activ imobiliar al familiei omului de afaceri Dan Voiculescu, compus din teren de circa 3 hectare, plus cladiri cu destinație de birouri, laboratoare, depozite, magazii, garaj și ateliere, situat in strada Garlei nr. 1D din sectorul 1 al Capitalei și confiscat in vederea acoperirii prejudiciului de peste 60 milioane euro stabilit de procurori și confirmat de instanța in dosarul ICA, conform profit.ro. In acest dosar, Voiculescu a fost condamnat in 2014 la 10 ani de inchisoare, din care a executat mai puțin de 3, fiind eliberat condiționat anul trecut. Prețul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

