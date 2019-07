Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 29 iulie 2019, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze in Romania, Michegrave;le Ramis. In cadrul discutiei au fost abordate atat subiecte privind cooperarea in context european, cat si temele de interes pentru relatia…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, informeaza un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, in cadrul discutiei "a fost exprimata dorinta continuarii unei stranse colaborari pentru consolidarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarant, miercuri seara, ca iși menține afirmațiile potrivit carora ceea ce s-a intamplat in seara de 10 august in Piața Victoriei a fost o lovitura de stat. Premierul a adaugat ca instanța va decide cine trebuie sancționat pentru incidentele de atunci. ”In momentul in…

- Generalul Ciuca a primit cea mai inalta distinctie din partea Frantei Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, Seful Statului Major al Apararii, a fost distins cu Ordinul Național al Meritului în grad de Comandor, de catre doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România, în…

- ARTA… Pictorul Traian Nica Tuckman a participat, la invitatia ambasadorului Frantei in Romania – Michele Ramis, la receptia dedicata Zilei Nationale a Republicii Franceze. Cu aceasta ocazie, artistul cu origini vasluiene a oferit cadou un tablou cu fostul presedinte Charles Andre Joseph. “Pentru ca…

- Cu prilejul Zilei Nationale a Frantei, Excelenta Sa Michegrave;le Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, a acordat un interviu cotidianului ZIUA de Constanta, in care a vorbit despre importanta zilei de 14 iulie pentru poporul francez, despre relatiile de prietenie romano franceze, despre…

- Romania este un partener esential al Frantei in regiune, a subliniat, vineri, ambasadoarea Michele Ramis, la receptia oferita de 14 iulie - Ziua Nationala a Republicii Franceze. Diplomatul si-a sustinut discursul atat in limba franceza, cat si in limba romana. La receptia de Ziua Frantei participa si…

- Eugen Teodorovici, presedintele executiv al PSD, a inregistrat la OSIM sloganul "Insist pentru Romania". Premierul Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici, unul dintre oamenii sai de incredere, sa fie candidatul PSD pentru prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul . Presedintele executiv…