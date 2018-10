Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa plece de la Parchetul General inapoi la DIICOT Sibiu, ca urmare a adoptarii ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei."Daca are grad de parchet de tribunal, cu siguranta…

- Delegarea procurorilor la sau de la DNA, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, va fi facuta de CSM, a decis, joi, Secția de procurori a instituției.

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, joi, ca delegarea procurorilor la sau de la Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sa fie dispusa Sectia pentru procurori.

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, joi, ca delegarea procurorilor la sau de la Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sa fie dispusa Sectia pentru procurori.CITEȘTE…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, joi, ca delegarea procurorilor la sau de la Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sa fie dispusa Sectia pentru procurori.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) susține, referitor la protocolul dintre SRI și PICCJ, incheiar in 2016, ca acesta nu a mai fost folosit din martie 2017. "Urmare a discutiilor din spatiul public avand ca obiect protocolul clasificat…

- In cursul zilei de astazi, 24 iulie 2018, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), a avut loc, in prezența procurorilor din cadrul instituției, ceremonia de instalare in funcția de procuror șef a domnului Oliver Felix Banila.La eveniment…

- Azi, in prezența procurorilor din cadrul instituției, Oliver Felix Banila a fost instalat oficial in funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). La eveniment a participat Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe…