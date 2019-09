Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a afirmat, luni, ca spitalul regional de urgența din Cluj va fi dotat cu aparatura medicala și echipamente de cea mai inalta performanța și cu heliport. Premierul a precizat ca investiția este estimata la 2.5 miliarde de lei, anunța MEDIAFAX.Citește și: USR-PLUS vrea sa provoace…

- Fundația Mereu Aproape și compania RURIS desfașoara a doua ediție a proiectului „Adopta un Premiant” prin care susțin opt copii performanți, in cadrul campaniei “Schimba o viața”. Beneficiarii...

- Comertul online este in plina crestere in Romania, atat ca valoare, cat si ca numar de magazine, iar interesul de a intra in eCommerce este tot mai crescut in randul multor antreprenori care nu au mai avut o experienta anterioara in aceasta piata, asa ca primul gand se indreapta catre costuri.…

- Unul dintre reprezentanții cei mai cunoscuți ai polițiștilor din Romania afirma ca Alexandra, fata din Caracal despre care se presupune ca a fost ucisa, ar putea fi in viața și, mai mult, arata ca exista indicii care conduc la aceasta concluzie. Unul dintre reprezentanții cei mai cunoscuți…

- Cozmin Gușa a comentat la Realitatea TV, la emisiunea "Legile Puterii", moderata de Denise Rifai, afirmațiile premierului Viorica Dancila, care a spus despre violențele din 10 august 2018 ca au semanat cu o lovitura de stat."Ar fi grava afirmatia, daca as banui-o pe doamna Dancila ca are proprietatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind inspectia tehnica periodica a vehiculelor…

- Marius Iacob, considerat “mana dreapta” a Laurei Codruța Kovesi atat in mandatul acesteia de procuror general al Romaniei, cat și in perioada in care aceasta ocupa funcția de procuror-șef al DNA, a primit o lovitura dura din partea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). CEDO a stabilit ca autoritațile…

- Performanta antologica reusita de Simona Halep a fost salutata intr-un mod special de profesorul Dan Voiculescu. Acesta i-a dedicat "reginei" de la Wimbledon un articol pe blog, al carui titlu spune totul...