Stiri pe aceeasi tema

- Vești nu tocmai bune pentru romanii din intreaga țara! Specialiștii economici anunța ca ne așteapta un val important de scumpiri toamna aceasta! Iar diferența la preț este una de-a dreptul uriașa! Pentru ce produse vom da mai mulți bani?

- Ruptura istorica in randul bisericilor ortodoxe, dupa ce Patriarhia Ecumenica de Constantinopol, considerata, simbolic, cea mai inalta autoritate a lumii crestin ortodoxe, a recunoscut independenta fata de Rusia a Bisericii Ucrainene.

- Lovitura cumplita pentru elevii din intreaga țara! Parinții și profesorii sunt revoltați și cer socoteala Ministerului Educației pentru situația neplacuta cu care se confrunta de aproximativ o luna. Ce s-a intamplat și ce raspuns au dat oficialii?

- Lovitura cumplita penru numeroși romani din intreaga țara. O avarie puternica a fost identificata la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman – ROCRIS, motiv pentru care cetațenii nu iși pot accesa cazierul.

- O noua taxa auto va fi introdusa pentru toate mașinile mai vechi care polueaza. S-ar putea spune ca revine taxa de mediu, cu toate ca inca n-au fost restituiți toți banii pentru vechea taxa.

- Potrivit primelor estimari facute de meteorologi, iarna 2018-2019 va fi lunga și grea. Specialiștii cred ca vom vedea primii fulgi inca din luna noiembrie. Meteorologii se așteapta ca in decembrie, ianuarie si februarie sa avem zapada fara episoade de viscol sau de ger puternic. Se pare ca nici in luna…

- Pretul lemnului de foc pentru populatie s-a scumpit cu 10% in ultimul an, de la 154 lei pe metrul cub in 2017, la 170 lei pe metrul cub in 2018, potrivit reprezentantilor Romsilva, care au calculat un pret mediu al lemnului de foc din padurile Romsilva, pe toate specile si sub toate formele de exploatare,…

- Vesti teribile pentru conducatorii auto care dețin acest tip de mașina. Aceștia vor incasa o mega-lovitura. Potrivit autoritaților, lucrurile se vor schimba radical de la sfarșitul acestei luni.Totul a fost confirmat de George Dinca, directorul general al RAR. Astfel, aceste modele nu vor…