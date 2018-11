O analiza SaxoBank arata ca cea mai mare evolutie a inregistrat-o titeiul care a fost lovit de o doza tripla de stiri cu impact negativ pentru pret care au ajutat si mai departe la sustinerea elanului negativ care aparuse progresiv in urma respingerii abrupte la nivelul de peste 80$/baril de acum doar cateva saptamani. In schimb, titeiul Brent a revenit la intervalul sau intre 70$/b si 80$/b ce a predominat in perioada aprilie - august. Desi inca ne mentinem parerea ca titeiul Brent ar putea ajunge la 80$/b inainte de finalul anului, riscul extinderii peste acest prag a fost mult redus in aceasta…