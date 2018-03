Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de la Dubai, cu premii totale de 2,6 milioane de dolari.Tecau si Rojer au trecut in semifinale de cuplul Ivan Dodig/Rajeev Ram (Croatia/SUA), cap de serie numarul…

- Brazilianul Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, care a parasit terenul pe targa, duminica seara, in meciul de campionat cu Olympique Marseille (3-0), este incert pentru returul cu Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP.

- Unul dinte cei mai noi jucatori ai echipei Tottenham Hotspur, brazilianul Lucas Moura, este convins ca echipa sa poate da marea lovitura in acest sezon de Liga Campionilor si poate castiga, in premiera, cel mai ravnit trofeu din Europa. Echipa din nordul Londrei este neinvinsa in Europa…

- Real Madrid pregatește lista de transferuri pentru perioada de mercato din vara, iar presa engleza scrie ca in capul listei se afla Eden Hazard, pentru care "galacticii" sunt dispuși sa faca o oferta uriașa. Madrilenii sunt deciși sa intareasca echipa dupa forma dezamagitoare din acest sezon, care este…

- Provocarea, incercarea grea de care va avea parte il va demoraliza puternic pe nativul Rac, un sensibil prin excelenta, care daca mai e supus si la necazuri sau pericole sunt sanse mari sa cada in depresie adanca.A pornit pe un drum periculos, plin de obstacole, care il darama sufleteste.…

- Razvan Lucescu e lider in Grecia, cu PAOK Salonic, iar Mircea Lucescu ii prevede un viitor de senzație fiului sau. Antrenorul de 48 de ani s-a aflat in negocieri cu Crotone, insa "Il Luce" spune ca Razvan va antrena in viitor in Serie A. "Razvan este primul in clasament, se descurca foarte bine. Putea…

- Deși perioada de transferuri s-a incheiat acum o saptamana, speculațiile privind transferurile nu inceteaza sa apara, iar presa spaniola scrie ca Robert Lewandowski are șanse mari sa ajunga la Real Madrid. Polonezul este o ținta veche a Realului, insa acum considera ca e vremea sa incerce o noua provocare…

- Antrenorul lui Napoli, Maurizio Sarri, ar putea fi succesorul lui Zinedine Zidane pe banca tehnica a lui Real Madrid. Parcursul foarte bun al lui Napoli in mandatul lui Sarri nu a ramas neobservat de marile echipe Europei. Potrivit publicației Mundo Deportivo, dupa Chelsea Londra, tehnicianul italian…

- Vestile proaste continua sa vina pentru Real Madrid. Dupa eliminarea din Cupa Spaniei si forma slaba traversata in campionat, campioana Europei a aflat astazi ca nu se va putea pe Dani Carvajal (26 de ani) la partida tur cu Paris Saint-Germain, din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. ...

- Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta in weekend iar Polonia este o piata mare de consum.Conform actului normativ, incepand din data de 1 martie 2018, pietele si magazinele…

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- Ianuarie nu e in varf pentru Liverpool, așa cum a dat senzația acel 4-3 cu City, ci in cadere libera. Dupa 0-1 in fața lui Swansea, ultima clasata din Premier, LFC e eliminata din Cupa Angliei. VEZI AICI VIDEO! Și ultima șansa de a caștiga o competiție interna dispare și ea pe Anfield Road. Va fi al…

- O tara intreaga asteapta deciziile Curtii Constitutionale in privinta controversatelor legi ale justitiei. Adoptate recent de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, cu sute de mii de romani in strada și dezbateri aprinse in spatiul public, legile in cauza au primit deja un semnal din partea judecatorilor CCR.…

- Valentin Costache, mijlocașul lui CFR Cluj, este comparat de tuttomercatoweb.com cu fostul internațional suedez de la Arsenal, Freddie Ljungberg : "Un specialist al assisturilor". Proaspata achiziție a CFR-ului, Valentin Costache, are doar 19 ani, dar a atras deja atenția presei internaționale. La rubrica…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 4,95 milioane lei (1,1 milioane euro) trei companii pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Explicatii…

- Fundasul Valerica Gaman a semnat un contract pe doua sezoane cu Steaua, a anuntat, vineri, site-ul oficial al clubului patronat de Gigi Becali. Fundasul provenit de la Karabuskpor va purta tricoul cu numarul 25 si se va alatura imediat lotului condus de Nicolae Dica.Valerica Gaman s-a nascut…

- In luna octombrie a anului trecut, o știrea facea ravagii in randul acestor persoane. Ei urmau sa fie obligați, din 2018, sa achite un impozit de 10%. Lovitura de teatru insa! Litera articolului din proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul…

- Clubul de fotbal Real Madrid este pregatit sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi (Inter Milano) si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane de euro, sustine ziarul italian „Corriere dello Sport”. Icardi, 24 de ani, este unul dintre cei mai in forma atacanti din acest sezon in Europa,…

- Real Madrid dispus sa achite clauza de reziliere pentru Icardi. Campioana Spaniei en-titre este pregatita sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi, de la Inter Milano, si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane euro, sustine ziarul italian Corriere dello Sport. Icardi, 24 ani, este…

- Cel mai longeviv si complex dosar de coruptie judecat de Tribunalul Vaslui, cazul vamesilor de la Albita, urmeaza a fi reluat de la zero, dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul a plecat la o alta instanta chiar inaintea ultimului termen de judecata.

- Clubul de fotbal Real Madrid este pregatit sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi (Inter Milano) si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane euro, sustine ziarul italian Corriere dello Sport. Icardi, 24 ani, este unul dintre cei mai in forma atacanti din acest sezon…

- In iulie 2017, James Rodriguez, 26 de ani, a divorțat de voleibalista Daniela Ospina, sora portarului de la Arsenal. La inceput de 2018, starul columbian al lui Bayern are oficial o noua iubita. S-a indragostit de manechinul Helga Lovekaty, 25 de ani, o rusoaica fierbinte din Sankt Petersburg cu care…

- "Regele Asfaltului" Nelu Iordache primeste o lovitura grea! Raiffeisen Bank i-a executat multimilionarului 43 de terenuri dintr-un ”foc”, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate detaliile. Se pare ca Nelu Iordache este un personaj-cheie in media in primele zile ale lui…

- Cum un necaz nu vine niciodata singur, actorul trece din nou prin momente grele. O noua lovitura pentru Alexandru Arsinel vine chiar de la cunoscutele farmacii pentru care acesta a facut reclame, alaturi de Stela Popescu, in ultimii noua ani. Problemele par sa nu-l ocoleasca pe actor in ultima perioada.…

- Prima pagina a cotidianului „Marca” il prezinta pe brazilianul Neymar, despre care se spune ca are mari șanse sa revina in La Liga, insa de aceasta data la Real Madrid. „Cu gandul la Neymar. Numele la care toata lumea de la Real Madrid se gandeste, incepand cu sefii clubului, este cel lui Neymar”, au…

- Fundasul roman Deian Boldor (22 ani), care a evoluat anul trecut in Major League Soccer, la Montreal Impact, va juca din nou la Hellas Verona, dupa cum relateaza portalul TuttoMercatoWeb. Fostul international de tineret a evoluat in sezonul 2016-2017 la Verona, in Serie B, marcand un gol…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD, de luni, 8 ianuarie, a fost un punct de cotitura in scandalul din partid. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a prezentat o scrisoare ampla in care critica activitatea partidului și facea o serie de propuneri.Vezi și: Un medic nutriționist…

- Federico Piovaccari, fostul atacant al celor de la FCSB, va evolua incepand din aceasta iarna la Ternana, ultimul loc din Serie B. Acesta nu a mai dorit sa continue alaturi de chinezii de la Zhejiang Yiteng, formație la care evolua din luna iulie a anului trecut. Italianul a jucat in Romania la FCSB…

- Lovitura de gratie pe care ar putea-o primi Regia Autonoma Municipala ar putea veni chiar din partea Primariei, in cazul in care administratia locala ar lua decizia de a debransa de la sistemul centralizat de incalzire toate unitatile de invatamant prescolar, scolar si liceal din Buzau. Cel putin acesta…

- Supergolgeterul lui Lazio pare infricoșator pentru steliști, insa Ciro Immobile ar putea sa nici nu joace la București, intrucat clubul l-a pastrat pana acum doar pentru campionat. Doua meciuri contra lui Immobile sunau oricum ingrijorator, acum disputele din februarie arata și mai de speriat! Forma…

- Captura record de tigari de contrabanda, in Caras-Severin. Seara trecuta, politistii au surprins in flagrant doi barbați din Reșița, care preluau dintr-un garaj din oras și incarcau intr-un autovehicul cantitatea totala de 247.000 țigarete, diferite marci, nemarcate fiscal de autoritațile romane. Intreaga…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a trimis in judecata doi funcționari din cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, potrivit unui comunicat al instituției, pe care il publicam integral in randurile de mai jos.

- Cu Vlad Chiricheș pe teren din primul minut, liderul din Serie A, Napoli, a pierdut surprinzator, scor 1-2, partida disputata ieri seara, pe „Stadio San Paolo“, in fața echipei Atalanta (locul 9), din sferturile de finala ale Cupei Italiei. Oaspeții ...

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa "bage pumnul in gura" pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte…

- ONU a interzis joi accesul in porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate ca transporta marfuri interzise de sanctiunile internationale impuse Phenianului, dar nu a putut sa includa pe lista alte sase din cauza opozitiei Beijingului.

- Organizațiile civice au fost cele care s-au opus cel mai mult modificarilor de la legile Justiției, dar din pacate nici acestea nu sunt unite. Și mai mult decat atat iau decizii extrem de controversate, care ridica mari semne de intrebare. Care este totuși scopul lor pana la urma?Miercuri,…

- Eliberat din inchisoare in urma cu cateva luni, Gheorghe Ștefan a fost trimis in judecata pentru trafic de influența in ”dosarul Ceahlaul”. Doua dosare, referitoare la modul in care se facea finantarea echipei de fotbal Ceahlaul, la nivelul anilor 2010-2011, au fost inregistrate, in ziua de 21 decembrie,…

- Un barbat din Caransebes a fost prins in flagrant ieri dimineata, inainte de ivirea zorilor, atunci cand incerca sa patrunda prin efractie intr-un depozit de materiale de constructii, cu intentia de a fura. Desi initial a negat faptele vizibile, ulterior, dus la audieri, infractorul si-a recunoscut…

- Gicu Grozav, 27 de ani, va ramane liber de contract in aceasta iarna, dupa ce șefii lui Karabukspor i-au transmis ca ii vor rezilia contractul, alaturi de Torje, Tanase și Papp, cauza fiind situația financiara foarte grava a gruparii din Turcia.

- Senatorii au aprobat un articol conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de ANI si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in…

- Perspectiva de rating a municipiului Alba Iulia a fost scazut, de la „pozitiva” la „stabila”, potrivit unui comunicat Moody’s Investors Service. Modificarea a fost data in contextul planului municipiului de a accelera cheltuielile de investitii. Pe termen lung, a fost confirmat ratingul „Ba1”. A fost…

- Daca in precedentele doua sezoane Real Madrid a dominat fotbalul european, caștigand de doua ori trofeul UEFA Champions League, sezonul acesta trupa lui Zidane are un regres. Echipa este abia pe locul 4 in campionat, iar in grupele UCL s-a calificat in optimi doar de pe locul 2. ...

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Gerard Deulofeu a revenit in vara la Barcelona, dar s-ar putea desparti din nou, dupa numai o jumatate de an, de gruparea catalana. Napoli vrea sa-l readuca in Serie A pe fostul mijlocaș ofensiv al Milanului, care nu a devenit un om de baza in echipa lui Ernesto Valverde, asa cum isi dorea. ...