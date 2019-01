Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a lovit sambata regiunea de centru-nord din Chile, au anuntat autoritatile care au indepartat eventualitatea unui tsunami, relateaza AFP. Centrul national de seismologie a informat ca miscarea telurica s-a produs, sambata, la orele 22.33 (duminica, 01.33 GMT), la "32…

- Cutremur de 5,8 grade pe Richter, vineri, 28 decembrie. Specialiștii sunt in alerta maxima. Seismul s-a produs in aceasta dimineața, in provincia Papua de Vest din Indonezia, conform Institutul Geologic American (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua, poterivit agerpres.ro.Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT),…

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana.Seismul a mai fost de asemenea simtit atat in capitala irakiana Bagdad, cat si in Kuweit.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Insulele Jan Mayen. Potrivit specialistilor, epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km. Cea mai apropiata localitate de epicentru este Akureyri din Isnalda, situata la o distanta de 714 km. De asemenea, epicentrul…

- Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc in nordul Chile, fara sa provoace victime, pagube sau sa declanseze o alerta de tsunami, a anuntat Oficiul chilian pentru situatii de urgenta (Onemi), relateaza AFP.

- Un cutremur puternic, cu magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in Romania, arata datele Institutului National pentru Fizica pamantului. Seismul a fost resimtit si in Capitala.