Lovita in plin, dupa ce a traversat prin loc nepermis Lovita in plin, dupa ce a traversat prin loc nepermis in Eveniment / on 26/10/2018 at 17:56 / O femeie a ajuns la spital, dupa ce s-a angajat in traversarea strazii printr-un loc nepermis si a fost lovita in plin de o masina. Accidentul s-a petrecut cu putin timp in urma, pe strada Bucuresti din municipiul Alexandria. Din primele informatii, femeia in varsta de 36 de ani, din Alexandria, care s-a angajat in traversarea strazii Bucuresti, prin loc nepermis, nu a putut fi evitata de soferul unei masini care se deplasa in sensul de mers catre Bucuresti. In urma impactului, femeia… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

