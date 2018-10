Lovit în cap după ce a demontat cortul de nuntă al edilului din Țicleni La sfarșitul lunii septembrie, in orașul Țicleni, la cantina liceului din localitate, dar și intr-un cort amplasat langa aceasta, a fost organizata petrecerea de nunta a fiului edilului localitații. Petrecerea nu a fost insa lipsita de incidente. Asta dupa ce trei dintre invitați s-au luat la harța in seara nunții, unul dintre aceștia fiind imbrancit chiar de catre mire. Victima nu a depus insa plangere la poliție impotriva acestuia. Ieri dupa-amiaza, ghinionul a continuat pentru primarul din Țicleni, dupa ce, la demontarea cortului de nunta, o persoana a fost ranita, dupa ce o bara metalica… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

