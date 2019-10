Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani și-a pierdut viața, luni seara, intr-un accident petrecut langa Albac, in Apuseni. Din primele date, acesta a fost acroșat de o mașina. Barbatul era din localitatea Fata, comuna Albac. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.30, potrivit IPJ Alba. Pietonul a fost ranit și a murit…

- Un barbat de 52 de ani a murit, sambata, in Timișoara, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe culoarea roșie a semaforului, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR Potrivit…

- Un copil de 6 ani, din Preutești, a ajuns cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovit de o mașina cind traversa neregulamentar un drum din localitate. Accidentul a avut ieri. La volan se afla un barbat de 54 de ani din Dolhasca. Șoferul a fost verificat cu aparatul…

- Momentul in care un motociclist l-a imbrațișat pe șoferul care il accidentase cu mașina a devenit viral pe internet. Accidentul a avut loc in orașul brazilian Manaos. Un batran aflat la volanul unei mașini a lovit un motociclist. Insa ce a urmat a devenit viral pe internet. Imediat dupa ce a provocat…

- Un copil de cinci ani a fost accidentat, miercuri seara, in localitatea Budești Finațe din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce traversa un drum județean printr-un loc nemarcat, potrivit Mediafax.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești bune, azi, de la Guvernul PSD’…

- Un tanar de 23 de ani, din Patrauți, a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar o strada din Suceava. Accidentul a avut loc ieri, la ora 20.00, pe strada Marașești. La volan se afla un localnic de 40 de […]

- Polițiștii au fost inștiințați prin apel 112 despre producerea unui accident in municipiul Focșani. Evenimentul rutier a avut loc astazi, in jurul orei 16.00, pe Bulevardul Republicii, in fața Tribunalului Vrancea. Un barbat de 84 de ani a traversat neregulamentar, fiind lovit de o mașina. Pietonul,…

- O femeie de 50 de ani, din Cimpulung Moldovenesc, a fost lovita ușor de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada Calea Transilvaniei din municipiu. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 18.00 și a fost provocat de un bucureștean de 38 de ani. Conducatorul auto și victima au fost verificați…