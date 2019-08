Masura de inregistrare a detinatorilor de cartele preplatite este una de intrare in normalitate, a declarat, joi, in cadrul unei dezbateri pe tema modificarilor propuse pentru functionarea numarului de urgenta 112, Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).



"Inregistrarea cartelelor prepay reprezinta o masura necesara prin care intram in normalitate. Situatia exceptionala este acum. Peste 150 de tari la nivel mondial au adoptat o astfel de legislatie, din care 22 de state numai in Europa. Am vazut ca erau exprimate…