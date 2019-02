Stiri pe aceeasi tema

- Partida Simonei Halep din finala turneului WTA de la Doha cu Elise Mertens poate fi considerata și ca o revanșa fața de infrangerile suferite de jucatoarele din Romania in fața belgiencei. In...

- Moda protestelor de acest tip s-a extins si in (aparent) stabila Germanie, de data asta motivul a fost interzicerea motoarelor diesel in unele orase. In Franta, Vestele galbene nu iau pauza si s-au mobilizat impotriva violentei politiei, inca o lovitura pentru presedintele Macron, care din „salvatorul…

- Echipele de handbal feminin SCM Craiova și Magura Cișnadie au fost învinse sâmbata, în deplasare, de formatiile Podravka Koprivnica (Croația), respectiv Storhamar (Norvegia) în etapa a patra din Cupa EHF. SCM Craiova este detinatoarea trofeului.SCM Craiova a fost învinsa…

- * Perechea romana Irina Maria Bara/Monica Niculescu s-a calificat, vineri, la Melbourne, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, gratie victoriei cu 6-4, 7-6 (10-8) in fata favoritelor numarul sase, Lucie Hradecka (Cehia)/Ekaterina Makarova…

- De cand a aflat ca urmeaza sa devina mama pentru prima data, Carmen Simionescu este in culmea fericirii. Și, chiar daca sarcina incepe sa se vada, focoasa bruneta știe cum sa se imbrace, pentru a ascunde burtica!

- Romancele cel mai bine plasate in clasamentul mondial, Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au fost incluse de WTA in lista celor mai bune 12 sportive care au definit sezonul 2018 al tenisului feminin.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va continua CE din Franta cu maximum de puncte, 4, in grupa principala 2, dupa ce a invins, miercuri, campioana europeana en-titre, Norvegia. Iulia Dumanska, declarata MVP-ul partidei: ”Suntem foarte fericite. Am muncit ca sa mergem in grupa principala cu patru…

- Primaria Capitalei anunța ca vineri, 30 noiembrie, se vor aprinde luminițele de Craciun in București, de la ora 19.00. In aceeași zi se va deschide și Targul de Craciun, amenajat in Piața Constituției, scrie Mediafax.„Municipiului București organizeaza „Targul de Craciun Oficial al Capitalei,…