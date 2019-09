Louis Vuitton, principala marca a celui mai mare grup mondial de produse de lux, LVMH, va angaja un numar suplimentar de 1.500 de salariati in Franta pana in 2022, in incercarea de a-si majora productia si a veni in intampinarea cererii puternice venite de pe piete precum cea din China, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. In prezent, cea mai mare parte a gentilor Louis Vuitton sunt produse in Franta, unde firma are aproximativ 4.300 de angajati in 16 ateliere de marochinarie. In urmatorii doi-trei ani compania intentioneaza sa angajeze alte 1.500 de persoane in conditiile in care facilitatile…