Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul verii, MIKE lanseaza primul lui feat alaturi de unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi, Doddy. Piesa se numește “Daca ai pleca” și are șanse foarte mari sa ajunga in playlistul tuturor petrecerilor de vara, dar și al cluburilor pentru ca are un vibe latino foarte cautat in acest…

- Ellie Goulding ne surprinde cu piesa „Hate Me”, o colaborare inedita cu Juice WRLD, celebrul rapper american, al carui album de debut, „Death Race For Love”, a fost #1 in clasamentul Billboard 200. „Hate Me” este un material ce iți ramane instant intiparit in minte. Redand punctul de intalnire dintre…

- Machine Gun Kelly ne arata cat de versatil și deschis este prin intermediul materialului video ce insoțește noua sa piesa, „I Think I’m Okay”, care marcheaza colaborarea cu Travis Baker (bateristul trupei Blink 182) și YUNGBLUD, noua senzație a muzicii alternative. „I Think I’m Okay” este o piesa puternica,…

- Anastasia Sandu debordeaza de sinceritate cand vine vorba de muzica și sentimentele ce o trimit in lumea frumos conturata, pe nume “ANA”. Piesa este un amalgam de trairi intense ce duc inevitabil catre cel mai frumos sentiment din lume, iubirea. “Abia așteptam sa scot toata muzica adunata in mine de…

- In varsta de aproape cinci ani, fiul AMNEI calca pe urmele mamei sale și te invita intr-o lume magica, plina de culoare. Dintr-o joaca, David lanseaza prima sa piesa. „Intra in camera mea” se numește melodia pe care copilul artistei a inceput intr-o zi s-o fredoneze prin casa. Piesa este insoțita de…

- Smiley lanseaza clip in care apare in versiunea 2D “Ideea cantecului este de a face ceva din nimic. Cu totii facem multe lucruri cand spunem ca facem «nimic». Mi s-a parut o tema inedita si foarte funny, am cautat si am constatat ca nimeni nu a facut vreodata o piesa despre nimic, asa ca am decis sa…

- Dylan Mamid (DC) și Zachary Rapp-Rovan (Hooks) – Zeds Dead – sunt renumiți pentru ca au reușit, din 2009 pana in prezent, sa influențeze in profunzime peisajul muzical electronic. Odata cu lansarea piesei „Rescue”, care marcheaza colaborarea dintre Zeds Dead, Delaney Jane și Dion Timmer, duo-ul iși…

- DJ-ul și compozitorul timișorean Sean Norvis a lansat astazi, videoclipul oficial al piesei Here I Am, exact in ziua in care artistul implinește 34 de ani. Piesa a fost lansata la casa lui de discuri, Norvis Music. Melodia este in colaborare cu frumoasa și talentata artista Larisa Mester, iar versurile…