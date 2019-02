Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a respins cererea Asociatiei Forumului Judecatorilor din Romania (FJR) de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la cateva intrebari care vizeaza MCV si numirea conducerii Inspectiei Judiciare. "Respinge cererea de sesizare a CJUE cu intrebarile preliminare…

- Presedintele partidului aflat la putere in Romania, Liviu Dragnea, a intentat o procedura impotriva Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE), in urma unei anchete in care este acuzat in legatura cu folosirea de fonduri europene, a precizat miercuri CJUE pentru agentia France Presse.Plangerea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme, transand o disputa in acest sens intre Varsovia si Bruxelles, transmite Reuters. Decizia anuntata luni este…

- Lira sterlina a ajuns luni la cel mai scazut nivel fata de dolar din ultimele 18 luni, pe fondul sporirii incertitudinilor legate de conditiile iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Dupa informatiile conform carora premierul Theresa May a amanat marti votul crucial asupra acordului…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit luni ca Regatul Unit are dreptul sa revina in mod unilateral asupra deciziei de a parasi Uniunea Europeana (UE), fara ca macar sa consulte celelalte state membre UE, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN și agenția Reuters.Potrivit unui raport elaborat de Curtea de…

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de retragere din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE),...

- Partidul Social Democrat analizeaza posibilitatea de a contesta la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) raportul asupra Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) referitor la Romania. Potrivit unor surse...