- Cei care au așteptat anul 2018 in centrul orașului au avut parte de muzica house, dance, pop, rock și latino, reprezentanții primariei pregatind un Revelion cu un amalgam de genuri muzicale. Trei trupe din Timișoara au urcat pe scena, Alexandra Mitroi, Feli și Cargo, dar și faimosul Lou Bega,…

- Deși s-au scurs mai bine de doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, efectele se fac inca, din fericire, simțite. Cel puțin in Piața Mare din Sibiu, unde, pentru ca pe scena s-au folosit artificii, zeci de pompieri au fost ”inflitrați” in public. Mii de oameni au ales sa petreaca noaptea dintre ani…

- Timișorenii care aleg sa petreaca Revelionul in Piața Victoriei din Timișoara vor avea parte de un spectacol pe cinste pregatit de Primaria Timișoara. Pentru seara care face trecerea dintre ani, municipalitatea a pregatit o serie de concerte și spectacole. Vedeta serii va fi Lou Bega, interpretul cunoscutei…

- Primaria Municipiului Iași organizeaza, și anul acesta, un spectacol in noaptea de Revelion. „Cap de afiș” al spectacolului organizat de municipalitate este artistul internațional, Faydee. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi, vor mai evolua Dya, Mihai Margineanu, Ovidiu Lipan Tandarica…

- Trei tramvaie, patru troleibuze și un autobuz vor fi pe trasee pana la ora 2 noaptea, de Revelion, tocmai pentru ca cei ce petrec noaptea dintre ani in Piața Victoriei sa poata ajunge spre case. Potrivit reprezentanților RATT, tramvaiele 2, 7 și 8, troleibuzele 14, 15, 18 și 33 și…

- Vrancenii sunt invitați sa participe, duminica seara, la spectacolul de Revelion organizat la cumpana dintre ani in Piața Unirii din municipiul Focșani. Pe scena amplasata in Piața Unirii vor urca artiști de renume național și internațional. Astfel, in deschiderea evenimentului,…

- Pe Facebook, circula un eveniment numit "Rebelion 2018. Insistam sa va vedem. Piața Victoriei". Oamenii sunt așteptați sa deschida șampania și sa ureze "La mulți ani... cu executare" tuturor penalilor. [citeste si] "Din prima secunda a noului an spunem corupților ca ii vedem, in locul…

- Actorul Florin Piersic, nelipsit pe vremuri din spectacolele de variete-uri ale TVR-ului, prefera in ultimii ani discreția, retragandu-se la Cluj, de acolo de unde mai vine in București pentru un spectacol alaturi de Medeea Marinescu sau pentru diverse și scurte apariții televizate. Dupa un asemenea…

- Multi dintre telespectatori si-au dorit si pana la urma s-a intamplat, pentru ca Andreea Mantea a ajuns in pat cu partenerul ei ”de scena”, Victor Slav. Si nu oricum, pentru ca renumitul cuplu a fost surprins de camerele de luat vederi! Bianca Dragusanu, iubita lui Victor Slav si colega de trust a Andreei…

- La Timișoara se va intra in anul nou pe ritmuri de mambo! Primaria Timișoara a anunțat artiștii care vor concerta in noaptea de Revelion in Piața Victoriei, unde s-a pregatit un program incendiar pentru cei care vor sa petreaca in strada momentul dintre ani.

- Primaria Bacau a pregatit o petrecere de Revelion in centrul municipiului, ca in fiecare an. Scena va fi amplasata langa Parcul Trandafirilor. Artiștii care vor canta pentru bacauani sunt Andra Gogan, Mircea Vintila, Ruby, Șatra B.E.N.Z. și Vali... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In noaptea dintre ani, Primaria Municipiului Chisinau anunta ca va organiza un concert de zile mari, care va fi sustinut in Piata Marii Adunari Nationale. Astfel, cei care vor incalzi atmosfera din centrul Chisinaului in noaptea de Revelion sint Orchestra Municipala de Muzica Populara condusa de Fratii…

- Legenda rockului romanesc, tobosarul Ovidiu Lipan Tandarica, isi va petrece sarbatorile de Craciun si Revelion asa cum ii sta bine unui artist: pe scena, la Piatra Neamț și Iași. Artistul spune ca de Craciun ar trebui sa fim mai cumpatați, sa ne apropiem mai mult de spiritualitate, de meditatie, impreuna…

- Daca firmele au scapat de supraimpozitare in ultima ședința din acest an a Consiliului Local Timișoara, nu același lucru se poate spune despre proprietarii de cladiri istorice aflate intr-o stare avansata de degradare. Consilierii locali au aprobat un prim lot de 34 de cladiri care vor fi…

- Interpreta americana, Laura Pergolizzi, alias LP, a oferit aseara fanilor din Moldova un show incendiar. Pe scena Palatului National au rasunat hiturile care au cucerit milioane de oameni din intreaga lume.

- Primaria Timisoara a pregatit pentru acest an cel mai mare targ de Craciun de pana acum. Aproximativ o suta de casute au fost montate in Piata Victoriei, in parcarea de la Modex – unde se afla targul gastonomic, si in Piata Libertatii – unde se gasesc produse eco si hand-made.

- Protestul a fost programat sa inceapa la ora 19, cand manifestanții s-au adunat sub cupola proaspat montata in Piața Victoriei, dar inca neaprinsa. In același timp, in fața lor, pe scena montata la Targul de Craciun, a cantat trupa Peregrinii. Astfel, printre colinde vechi…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema intenției Primariei Capitalei ca Piața Victoriei sa fie redenumita și sa poarte numele Piața Regele Mihai.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat la Digi24 propunerea…

- Un artist roman va inteprinde, dupa multa vreme, un turneu la cea mai mare distanța fața de Romania, in Țara la Antipozi, Australia. Timp de aproape o luna și jumatate, solistul de muzica de petrecere romaneasca, Gabriel Ille, cunoscut drept Gabi de la Oradea, a acceptat aventura de strabate continentul…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta ca vor fi facute verificari in legatura cu modul in care structurile din subordine si-au indeplinit atributiile in cazul incidentelor din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au protestat fata de initiativa municipalitatii de a amenaja un targ de sarbatori, demontand…

- Jandarmii si protestatarii s-au imbrancit, astazi, in Piata Victoriei, dupa ce reprezentantii fortelor de ordine au venit pentru a cere explicatii unuia dintre manifestanti, in urma incidentelor mai multe persoane fiind ridicate si duse la o sectie de politie, potrivit Mediafax. Disputa a aparut dupa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca s-ar fi asteptat ca sefii Presedintiei, Senatului, Parlamentului, Guvernului sa intervina in cazul "boicotarii" Targului de Craciun din Piata Victoriei. De asemenea a anuntat ca va face plangere penala pentru distrugerea bunurilor municipalitatii, dar…

- Primaria Timisoara a inaugurat aseara iluminatul de sarbatori din Piata Victoriei. Din cauza bugetului de austeritate, ghirlandele luminoase sunt cele din anii trecuti. In restul orasului nu au sosit sarbatorile de iarna.

- Protestatarii din Piata Victoriei demonteaza schelele, scena si gardurile instalate de angajatii Primariei Capitalei pentru targul de sarbatori. Numarul manifestantilor din fata Guvernului a crescut.

- In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva Guvernului, dar si impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea. La un moment dat, o mare parte a celor aflati in Piata Victoriei s-au prins in Hora Unirii, pe care au incheiat-o in aplauze. Mitingul s-a desfasurat sub titulatura…

- Lumea s-a adunat in centrul orașului, la Targul de Craciun, care s-a deschis chiar de 1 Decembrie, concomitent cu aprinderea luminițelor de sarbatori. In acest an, 500.000 de beculețe vor lumina Timișoara de sarbatori. Seara au inceput concertele, iar dupa ce pe scena au avut loc recitaluri…

- Protestatarii au cantat imnul national, in timp ce au fluturat drapelul Romaniei. Se scandeaza "Firea, nu uita, asta nu e piata ta!", "Justitie, nu coruptie!", "De sarbatori, fara dictatori". Citeste si Gabriela Firea inchide Piata Victoriei pentru un targ de Craciun. Protestatarii:…

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piata Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului si au cantat Imnul National. Oamenii sunt echipati cu umbrele pentru a se proteja de ploaie si cativa au pancarte. Ei isi manifesta nemultumirea si fata de faptul ca Primaria Capitalei…

- In jur de 200 de oameni au venit vineri seara, in jurul orei 18,00, in Piața Victoriei din Capitala, locul in care au fost organizate proteste in ultimul an. Mulți poarta umbrele, întrucât ploua marunt. Primaria Capitalei va organiza, în Piața Victoriei,…

- "Nu este cea mai inspirata alegere. Am aflat și eu astazi despre aceasta decizie. In primul rand, cum ajunge omul acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu cred ca doamna Firea iși va da seama ca nu este cea mai inspirata alegere. Mai mult, am ințeles ca se și interpreteaza ca se face targ ca…

- Primaria Capitalei va organiza, in Piața Victoriei, in perioada 5-17 decembrie, evenimentul cultural dedicat copiilor "Targ de sarbatori - Festival de colinde și obiceiuri de iarna", urmand ca pe 31 decembrie, in același loc, sa se desfașoare concertul de Revelion.

- PMB anunta ca va organiza între 5-17 decembrie, în Piata Victoriei, un târg de sarbatori, în conditiile în care legea organizarii adunarilor publice nu permite desfasurarea a doua manifestatii în acelasi loc. Protestatarii au anuntat ca nu pleaca din Piata Victoriei…

- Lou Bega va susține un concert, la Timișoara, la trecerea dintre ani. Artistul va urca pe scena, in Piața Victoriei, dupa concertele pe care le vor susține Cargo, Feli Donose și Alexandra Mitroi. ”Lou Bega este invitatul special”, a anunțat Nicolae Robu, primarul Timișoarei, in cadrul conferinței de…

- Cunoscutul artist german Lou Bega, autorul hit-ului “Mambo nr. 5”, va fi capul de afiș al programului de Revelion organizat in Timișoara in noaptea trecerii dintre ani. Alaturi de el, vor mai urca pe scena Cargo, Feli și Alexandra Miron.

- „Mambo nr. 5” va rasuna in Piața Victoriei din Timișoara, in seara de Revelion. Celebrul artist german Lou Bega vine sa le cante timișorenilor la trecerea dintre ani. Alaturi de el, pe scena urca și Cargo, Feli și Alexandra Mitroi.

- Oana Zavoranu a fost puternic marcata de moartea fulgeratoare a Stelei Popescu, cu care sustine ca a avut bucuria de a juca pentru scurt timp si a o cunoaste-o dincolo de scena. Bruneta a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, lucruri nestiute despre regretata actrita care a fost gasita…

- Actorul Alexandru Arșinel (78 ani) a izbucnit in plans la aflarea veștii ca Stela Popescu (81 ani), partenera lui de scena de o viața, a murit astazi. “Acum ma duc la ea acasa. Nu stiu ce se intampla. M-a sunat acum 5 minute Adrian Ursu. Vai de mine!”, a spus Alexandru Arsinel, plangand in hohote, conform…

- Red Carpet American Music Awards 2017. Cum s-au imbracat vedetele! Editia din acest an a American Music Awards s-a derulat aseara in Los Angeles. Pe scena galei au urcat nume cunoscute din industria muzicii pentru a primi premiile pentru succesul lor in clasamentele americane. Au fost artisti ai noii…

- Secrete de producție de la Vocea Romaniei! Vineri, 17 noiembrie, incep live-urile – dupa 11 ediții, din care 4 de confruntari -, iar noi am aflat playlistul cu care concurenții intra pe scena show-ului de talente de la PRO TV! “Vocea Romaniei” e cu un pas mai aproape de finala, iar emoțiile concurenților…

- Sarbatorile de iarna în municipiul Chișinau vor fi inaugurate pe 1 decembrie cu un program cultural-artistic care va începe în Piața Marii Adunari Naționale la ora 17.30. Tot atunci vor fi aprinse și luminile de sarbatoare pe strazi și pe principalul brad al țarii, transmite IPN.…

- Cu aplauze s a deschis, pe 10 noiembrie, cea de a patra seara Festivalului International al Muzicii si Dansului, editia a 43 a, pentru a l primi asa cum se cuvine pe cel care, in urma cu 32 de ani, la numai noua ani, debuta pe scena actualului Teatru National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;,…

- Valea Hartibaciului este, in aceste zile, in zodia tradițiilor, cu aura de cantec, joc și voie buna. Totul mulțumita oamenilor frumosși din parte alocului și a artiștilor cu har ce vor urc pe scena unui festival devenit el insuși trainica tradiție... Read More...

- Peste 50 de artiști au urcat pe scena Salii Palatului vineri seara, intr-un spectacol maraton in care au fost rememorate cele mai importante momente ale mișcarii culturale Cenaclul Flacara. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Spectacolul a început cu o prezentare în imagini…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Timișoara, ca a cerut liberalilor din țara sa sprijine in calitate de „cetațeni responsabili” protestele din weekend organizate in mai multe orașe din țara impotriva intențiilor Guvernului de a modifica legile justiției. Cu cateva minute inainte,…

- Dupa patru ani, in Timișoara va fi reluata dezinsecția periodica. Primaria vrea un contract care sa depașeasca anul 2021, așa ca specialiștii instituției de pe C.D. Loga trebuie sa pregateasca o licitație pe mai mulți ani. Marți, primarul Nicolae Robu a anunțat victoria primariei in instanța.…

- Primaria Timișoara a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna de care ne mai despart doua luni. Din 30 octombrie, se pot face solicitari pentru inchirierea casuțelor amenajate pentru Targul de Craciun.

- Mii de baimareni s-au adunat in seara zilei de 6 octombrie pe bulevardul Unirii, pentru a lua parte la concertele programate sa se desfasoare in prima seara “Festivalului Castanelor”. Pe principala scena a manifestarii, au urcat artisti importanti, care au fost primiti cu aplauze la scena…

