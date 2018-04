Stiri pe aceeasi tema

- La controlul inopinat efectuat de echipa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva... The post Nereguli pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, ieri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere promite finalizarea lucrarilor la zeci de kilometri in acest an. Directorul general al e (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al…

- Pe celebra sosea de de centura a municipiului Suceava, inceputa in urma cu zece ani de zile si nefinalizata nici pana in prezent, care are un tronson construit pe pamant de flori, au inceput sa apara gropile. Un tronson al rutei ocolitoare a Sucevei a fost dat spre folosinta in cursul anului 2015, fara…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR a publicat un anunt de licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui A2 .Valoarea estimata a contractului este de 71,1 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Din cauza ninsorii abundente si a viscolului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Autostrada Sebeș-Turda: CNAIR incepe expropierea proprietatilor situate pe raza localitații Sebeș. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, in calitate de expropriator in numele Statului Roman, anunta declansarea procedurilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, joi, spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a declarat Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Acesta este primul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca documentatia pentru contractul privind proiectarea si executia sectiunii 4 a autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare. Dupa validare,…

- Contractul pentru constructia Variantei de Ocolire Sud a municipiului Timisoara, in valoare de peste 272,4 milioane de lei fara TVA, a fost atribuit TIRRENA SCAVI S.p.A, a anuntat, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform CNAIR, a fost desemnata castigatoare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Asociația Pro Infrastructura a decis sa acționeze CNAIR in judecata pentru ca aceasta nu a oferit informații legate de decizia de reziliere a contractului pentru construcția unui tronson din lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva. Este vorba de bucata cu tuneluri, una despre care se știa de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, a organizat o procedura publica pentru atribuirea contractului "Autoturisme break, zece bucati, pentru DRDP Constantaldquo;. Pe SEAP a fost publicat numele castigatorului acestui…

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) continua sa amplaseze parapete de beton de DN 1F. Lucrarile au loc în 21 februarie. ”Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost montat pâna în prezent pe aproximativ…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a DN39, intre km 32+700 - 33+700. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis…

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au publicat un material video realizat vineri 16 februarie 2018, pentru a demonstra ca Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier. Potrivit Asociației, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza…

- VIDEO Test drive pe autostrada. De la Turda la Aiud Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier, așa cum o demonstreaza cea mai recenta filmare piblicata de Asociatia Pro Infrastructura. Cei aproape 30 de km de autostrada vor fi receptionati abia in primavara,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA CNAIR a incheiat un acord cadru pe o perioada de doi ani cu societatea Ikarus Trans SRL. Valoarea contractului este de 579.432 lei fara TVA .Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro : acord Cadru 2 ani Anvelope pentru autoutilaje…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentației pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentație pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini cu lucrarile realizate pe autostrada Sebes-Turda, lotul 4. Se executa lucrari pentru realizarea santurilor, se monteaza parapeti si se amenajeaza albia si taluzul.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza, luni, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului National 3. Lucrarile vor dura opt - zece zile, in functie de conditiile meteorologice.Potrivit…

- Sansele ca autostrada A8 care urma sa lege Ardealul de Moldova sa se mai construiasca in urmatorii ani sunt aproape nule. Asociatia Pro Infrastructura informeaza prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca pe 19 ianuarie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ”isi bate joc in continuare de Moldova” prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la ”subdezvoltare si izolare”, au…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat stadiul lucrarilor pe cele 4 loturi ale Autostrazii Sebeș-Turda, in luna ianuarie. Potrivit raportarilor, pe loturile 1 și 2 construcția inainteaza in ”ritm de melc”, progresul fizic fiind sub 50%, in schimb lotul 4 este…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes – Turda. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes - Turda.

- Procesul de receptie in cazul Lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost suspendat din cauza existentei unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- Șoferii care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. CNAIR verifica respectarea…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- CA MELCUL… Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, la sfarsitul lunii noiembrie anul trecut, ca s-au depus cinci oferte in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului „Proiectare si executie Varianta de ocolire a Municipiului Barlad”. Valoarea estimata…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat, sambata, patru imagini cu loturile 1 și 2 ale Autostrazii Sebeș Turda, care se intind de la Sebeș la Aiud. La inspecția in vederea recepției care a avut loc saptamana aceasta, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a declarat,…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro,…

- In cadrul inspecției echipei de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda, s-a efectuat prima tura oficiala pe lotul 3, cu o lungime de 12,5 kilometri, care se intinde de la Aiud la Decea. Oficialii CNADNR sunt prezenți aici pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza marti, 9 ianuarie, receptia finala la lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda. Ulterior, daca nu vor fi identificate noi neconformitati, se va putea deschide circulatia.

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe acest tronson.