- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anuntat, vineri, lotul de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia, in perioada 20-27 martie, informeaza site-ul frf.ro. In lotul nationalei under 21 revine Andrei Ivan, de la FC Krasnodar, insa nu se…

- Liga I Play-off, etapa a 2-a: vineri, 16 martie – ora 20.45: FC Viitorul – „U” Craiova; duminica, 18 martie – ora 18.00: Poli Iași – Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR Cluj – FCSB. Clasament: 1. CFR Cluj 1 1 ...

- Rocada in poarta FCSB-ului s-a facut in ultimele ore al perioadei de transferuri in Romania, atunci cand Cristian Balgradean a fost transferat pentru a-l inlocui pe tanarul Andrei Vlad. In ultima sa interventie, Gigi Becali l-a declarat "numarul 1" pe "Pufi" si i-a creionat viitorul portarului de…

- FCSB l-a pierdut la pauza meciului cu Viitorul, 2-1, pe mijlocașul Mihai Pintilii (33 de ani), stelistul solicitandu-i lui Dica sa fie schimbat. La interviul de la finalul meciului, Dica a vorbit despre accidentarea suferita de jucatorul sau, dezvaluind ca e posibil ca Pintilii sa fi suferit o contractura…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- Liga I Play-off, etapa 1: vineri, 9 martie – ora 20.45: CFR Cluj – Poli Iasi, sambata, 10 martie – ora 20.45: „U” Craiova – Astra Giurgiu, duminica, 11 martie – ora 20.45: FCSB – FC Viitorul. Clasament: 1. CFR ...

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Cosmin Contra a anunțat primele convocari pentru meciurile cu Israel și Suedia Selecționerul a prezentat numele celor 19 stranieri ce vor fi convocați pentru partidele de pregatire. România va juca doua meciuri la finalul lunii martie. Primul va fi în deplasare, împotriva Israelului,…

- Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii inaintea acestor doua partide. Lotul final, care va include și numele jucatorilor din campionatul intern convocați, va fi anunțat ulterior. ► 24 martie, ora 20:30, Netanya |…

- Cosmin Contra a anunțat stranierii pentru primele meciuri din 2018. Surpriza uriașa printre tricolori. S-au pus in vanzare biletele pentru jocul cu Suedia . In aceasta luna, reprezentativa Romaniei disputa doua jocuri de pregatire, pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului, și pe 27 martie, la Craiova,…

- Sambata s-a disputat etapa cu numarul 29 din Belgia, una destul de buna pentru doi dintre cei trei fotbaliști romani care activeaza acolo. Dorin Rotariu a reușit sa inscrie pentru Mouscron in minutul 56 al meciului de pe teren propriu cu Lokeren. A egalat situația la 1, insa echipa sa a fost invinsa…

- Echipa lui Razvan Marin, Standard Liege, a urcat pe loc de play-off. Gol pentru Dorin Rotariu. Cu o etapa ramasa din sezonul regular, Antwerp s-a impus cu 2-0, acasa, in fața celor de la Eupen. Tot sambata seara, Royal Excel Mouscron – Lokeren 1-2. Golul gazdelor, parasite de Mircea Rednic, a fost reușit…

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta din play-off și spune ca exclude varianta ca celelalte echipe sa comploteze impotriva formației sale. "Aranjamente nu vor fi in play-off. Cum nu vor mai fi echipe care sa aiba dușmanii impotriva FCSB-ului. Poate doar Rotaru sa mai aiba resentimente…

- FC Viitorul a efectuat, ieri dimineața, primul antrenament al saptamanii. Din cauza vremii nefavorabile, acesta s-a desfașurat pe un teren sintetic acoperit. In prima etapa din play-off, programata in zilele de 3 si 4 martie, FC Viitorul va juca, in deplasare, cu FCSB. Clasament: 1. CFR Cluj (30 puncte),…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Clasamentul primelor sase echipe ale Ligii I dupa 26 de etape din sezonul regulat este urmatorul:1. CFR Cluj - 59 de puncte; 2. FCSB - 55;3. CSU Craiova - 51;4. Astra Giurgiu - 44;5. FC Viitourl - 44;6. CSM Poli Iasi - 39 de puncte.Clasamentul de la…

- Anderlecht și Mouscron au oferit un meci superb in Belgia in aceasta dupa-amiaza, gazdele impunandu-se cu 5-3 intr-un meci in care Alexandru Chipciu și Dorin Rotariu au fost pe teren. Anderlecht a inceput perfect meciul și a condus la pauza cu 2-0, dupa golurile lui Morioka și Teodorczyk. Jocul perfect…

- CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si Poli Iasi sunt echipele care se vor lupta pentru titlul de campioana din Liga 1. CFR Cluj si FCSB, ocupantele primelor doua pozitii din clasament, se vor intalni in etapa a doua a play-off-ului (10-11 martie), pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu".…

- Anderlecht ar putea ramane in scurt timp și fara Alexandru Chipciu, dupa ce Nicolae Stanciu a fost vandut in Cehia, la Sparta Praga. Cotidianul La Derniere Heure noteaza ca romanul nu se afla in grațiile lui Marc Coucke, cel care va deveni noul patron al belgienilor in scurt timp. ...

- De ce nu o vrea Gigi Becali pe Dinamo in play-off: ”E singurul lucru de care ma tem!”. Dinamo va juca la Giurgiu, sambata, cu Astra, meciul decisiv pentru accederea in play-off-ul din Liga 1. Pentru a fi sigura de calificare, Dinamo trebuie sa o invinga pe Astra, echipa care este deja matematic in play-off.…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron. Remiza in Charleroi – Standard. ”Roti” a deschis scorul, in minutul 24, in jocul Royal Excel Mouscron – Waasland-Beveren 2-2. Mouscron este pe locul 13 in Belgia, cu 30 de puncte stranse in 27 de etape (retrogradeaza direct ultima clasata, locul 16). Tot astazi,…

- Poli Iași se afla pe locul 7 in Liga 1, cu 36 de puncte, cu doua sub Viitorul și Dinamo, formații aflate pe loc de play-off. Președintele moldovenilor, Adrian Ambrosie, iși face insa planuri mari. E convins ca echipa poate accede in play-off, unde are de luat o revanșa in partidele cu CFR Cluj și U…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Nedelcearu a plecat de la Dinamo la Ufa: ”N-am apucat sa-mi iau la revedere de la colegi”. Dinamo l-a vandut pe fundașul central Ionuț Nedelcearu la gruparea din prima liga rusa FK Ufa, echipa aflata pe locul 6, cu 27 de puncte, dupa 20 de etape. ACTUALIZARE 15 februarie. Ionuț Nedelcearu a fost prezentat…

- Reacții dupa FCSB – CFR Cluj 1-1. Antrenorii celor doua echipe s-au contrat la finalul partidei. Dan Petrescu: ”Fara penalty nu ne egalau”. Nicolae Dica: ”CFR nu a contat”. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”Inainte de meci aș fi acceptat 1-1, dar dupa ce am condus 1-0 suntem dezamagiți. Cei de la Steaua…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Razvan Marin, fotbalistul roman al lui Standard Liege, a fost printre cei mai buni jucatori ai ultimei etape din campionatul Belgiei, fiind unul dintre protagonistii derby-ului de duminica impotriva lui Anderlecht, incheiat 3-3, scrie presa belgiana. Razvan Marin, folosit pana in minutul…

- Dan Nistor s-a intors la Dinamo. Mijlocașul de 29 de ani revine la gruparea din ”Ștefan cel Mare” dupa doar jumatate de an. Fotbalistul fusese cedat la CFR Cluj in vara trecuta, la schimb cu Nascimento, la cererea fostul antrenor al lui Dinamo, Cosmin Contra. Informatia a fost confirmata de managerul…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Cosmin Contra a avut un mesaj special pentru stranieri, in special pentru Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu, care trec prin momente dificile la Anderlecht. "Oriunde se transfera cei doi, sper sa joace mai mult decat au jucat pana acum. In ultimul timp nu prea au jucat. Bine, Chipciu a avut si niste…

- Razvan Marin, mijlocaș la Standard Liege, a vorbit despre situațiile lui Alex Chipciu și Nicolae Stanciu, fotbaliști intrați pe lista neagra a conducerii celor de la Standard Liege. Marin ii lauda pe cei doi colegi de la echipa naționala și nu ințelege de ce nu mai sunt doriți. "Eu am spus-o si in…

- Tanarul international roman Razvan Marin, fost fotbalist la FC Viitorul, in prezent la Standard Liege de unde s a transferat de la echipa lui Hagi , a fost inclus in echipa etapei a 21 a in Belgia. In aceasta runda, Razvan 21 de ani a marcat golul echipei sale din esecul cu 1 2 din meciul jucat in deplasare…

- Unde se transfera dinamovistul Steliano Filip. Conform prosport.ro , fotbalistul le-a cerut celor din conducere acceptul sa-si caute echipa. Steliano Filip nu vrea sa continue la Dinamo si isi doreste sa plece chiar din aceasta iarna. Fundasul stanga a purtat deja o discutie cu patronul echipei si a…

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- Etapa a 21-a din Belgia. Echipa lui Mircea Rednic joaca a doua zi de Craciun. Laszlo Boloni are meci miercuri. Campionatul din Beglia continua imediat dupa Craciun cu meciurile din etapa a 21-a. Marți, Royal Mouscron, echipa pregatita de Mircea Rednic, va juca, in deplasare, cu liderul campionatului,…

- Antrenorul lui Razvan Marin la Standard Liege, Sa Pinto, accepta cu greu suspendarea primita dupa "circul" facut la meciul castigat cu Anderlecht (1-0), in Cupa Belgiei, spunand ca se va plange Regelui Philippe al Belgiei.La 29 noiembrie, portughezul a fost vizat de un pahar de bere aruncat…

- Atacantul Stelei, Harlem Eddy Gnohere, a fost suspendat trei jocuri si a primit o penalitate sportiva de 7.000 de lei, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, a anuntat Comisia de Disciplina a FRF, informeaza lpf.ro.De asemenea, oficialul Stelei, Marius Ianuli, a fost citat la Comisia de…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- FCSB incheie anul cu o victorie impotriva campioanei FC Viitorul, scor 2-0, contand pentru etapa cu numarul XXII din Liga 1. Ros-albastrii au reusit sa se impuna in partida de pe Arena Nationala, desi au evoluat in inferioritate numerica din minutul 43, dupa eliminarea lui Gnohere. Echipa lui Dica s-a…