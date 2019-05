Lotul Argentinei pentru Copa America: Agüero şi Dybala revin, Icardi lipseşte din nou Selectionerul Lionel Scaloni a anuntat, marti, lotul Argentinei pentru Copa America, în care se afla Sergio Aguero de la Manchester City, dar lipseste Mauri Icardi de la Internazionale Milano, informeaza News.ro.

Pe lânga Icardi, nici Gabriel Mercado (FC Sevilla) nu a fost convocat, în timp ce Paulo Dybala (Juventus Torino), Juan Foyth (Tottenham) si Milton Casco (River Plate) se afla în lot.

Lotul Argentinei este format din: Andrada, Armani, Marchesin - Renzo Saravia, Otamendi, Foyth, Pezzella, Funes Mori, Casco, Tagliafico, Acuna - De Paul, Paredes, Pereyra, Lo… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

