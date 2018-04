Stiri pe aceeasi tema

- "(...) reprezentantii CNAIR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, n.r.) s-au deplasat pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva pentru a inspecta mobilizarea constructorilor si au constatat ca este necorespunzatoare pe cele doua tronsoane, neluand in considerare ca,…

- In aceasta perioada premergatoare Sfintelor Sarbatori de Paste, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta„Neron Lupascu” al judetului Buzau sunt angrenati intr-o serie de activitati ce au drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta a cetatenilor, precum…

- Conform datelor Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara, antreprenorul de pe lotul 4 Lugoj-Deva a intrat in vacanța pana dupa sarbatoarea Paștelui. Pana la finele saptamanii trecute, au fost continuate lucrarile deja demarate, dar au inceput și alte tipuri de lucrari. Astfel, s-a…

- Lotul 4 al Autostrazii Sebes – Turda, finalizat in proportie de 99%, a inceput sa se crape pe margini intr-o zona cu alunecare de taluz, conform unor imagini realizate pe santier. Seful firmei constructoare spune ca problemele vor fi remediate, fiind necesare lucrari minore. Dupa lotul 3 al Autostrazii…

- Vesnicia s-a nascut la sat. Asa spunea Lucian Blaga. Acolo, timpul trece greu, incet, nimeni nu se grabeste, viata se scurge lin, profitand din plin de fiecare clipa. Oamenii sunt altfel mai prietenosi, mai buni la suflet. Satul momarlanesc abunda de traditii, iar unele dintre acestea sunt pastrate…

- Anul 2018 aduce mari vesti de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Actualul sef al companiei a anuntat ca, in acest an, ar urma sa fie finalizata constructia pentru aproximativ 60 de kilometri de autostrada. Stefan Ionita vorbeste despre mai multe loturi din autostrada…

- Reprezentativa feminina U17 a Romaniei, formata din jucatoare nascute incepand cu 1 ianuarie 2001, va participa in perioada 23-29 martie la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European WU17, gazduit de Lituania in perioada 9-21 mai. Tricolorele, coordonate de selectionerul Alina Moraru,…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anuntat, vineri, lotul de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia, in perioada 20-27 martie, informeaza site-ul frf.ro. In lotul nationalei under 21 revine Andrei Ivan, de la FC Krasnodar, insa nu se…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- Cateva imagini și o scurta filmare aeriana cu zona nodului Alba Iulia Nord (zona Paraul Iovului), parte din lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda (constructor Impresa Pizzarotti), prezinta stadiul lucrarilor pe acest segment, la inceputul lunii martie. Așa cum se poate observa din imagini, stadiul…

- Petitie pentru deschiderea urgenta a traficului rutier pe tronsonul Aiud-Turda ONG-ul de infrastructura Asociatia Pro Infrastructura lansat o petitie pentru a cere deschiderea imediata bucatii de autostrada Aiud-Turda, adica circa 30 de km finalizati inca din decembrie 2017 si care asteapta receptia…

- PSD Cluj ii sustine la Congres pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu Delegatii PSD Cluj la Congresul de sambata al partidului ii vor sustine, pentru functiile pentru care o sa candideze, pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu, urmand sa anunte in cadrul manifestarii si numele…

- Lotul național largit al „stejareilor” U18, rugby in XV, a intrat de duminica, 4 martie, in cel de-al patrulea cantonament al anului, inaintea Campionatului European din aceasta primavara. Stagiul se desfașoara pana pe 11 martie, la Complexul Sportiv Navasart Snagov, județul Ilfov. In total, au fost…

- "Pe 01.03.2018, Narcis Neaga a fost numit membru in Consiliul de Administratie al CNAIR de catre conducerea Ministerului Transporturilor. Acesta a fost Director General CNAIR in perioada 2012-2015. Din punctul nostru de vedere, perioada in care Narcis Neaga a condus Compania Nationala de Administrare…

- FCSB a plecat azi spre Sibiu, unde maine va intalni FC Hermannstadt in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Din lotul deplasat de Nicolae Dica face parte și un tanar mijlocaș central. Este vorba despre Robert Ion, care are 18 ani și a fost luat vara trecuta de FCSB de la Academia de Fotbal Atletico…

- Asociația Pro Infrastructura a decis sa acționeze CNAIR in judecata pentru ca aceasta nu a oferit informații legate de decizia de reziliere a contractului pentru construcția unui tronson din lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva. Este vorba de bucata cu tuneluri, una despre care se știa de…

- Lucian Șova, Ministrul Transportrilor, a dat vineri un ultimatum pentru constructorul lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva in urma unei discuții purtata ca urmare a inaintarii greoaie a lucrarilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova i-a cerut astazi constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Stejarii vor intalni pe 3 martie, la Cluj, pe Stadionul Cluj Arena (ora 16:00), Rusia, in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Pentru aceasta partida, antrenorul Lynn Howells a stabilit…

- Mobilizare impresionanta de forțe pe șantierul lotului patru al autostrazii Lugoj-Deva. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, in acest moment, intre localitațile Șoimuș și Ilia, din județul Hunedoara, se lucreaza, printre altele, la infrastructura pasajelor și…

- In urma pregatirii si evolutiei excelente de pana acum din Campionatele Nationale, junioarele 2 de la ACS Transilvania Brasov, Ioana Balaceanu, Ana Dulgheriu, Bianca Lupascu, Georgiana Olaru si Rebeca Necula au fost selectate in loturile nationale de junioare si cadete ale Romaniei. Lotul national de…

- Ieri, la dezbaterea din Parlamentul Romaniei, reprezentantul companiei Comsa, constructorul lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, a descris foarte clar problemele de pe acest proiect. Acest tronson de peste 21 km poate fi inaugurat in 2018, dar numai daca aceste blocaje vor fi rezolvate IMEDIAT, susain…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat o filmare aeriana pe forumul pe unde merg .ro cu A10, Autostrada Sebeș-Turda, lotul 4, din apropiere de Turda, la joncțiunea dintre A10 si Autostrada Transilvania (A3). La inceputul lunii februarie pe lotul 4 al A10 se executau lucrari pentru realizarea șanțurilor,…

- Dupa ce în anul 2017 fostul ministru Razvan Cuc și șefii CNAIR au dezinformat, mințit și promis în repetate rânduri ca lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva va fi inaugurat pâna la finalul anului trecut, incompetența și fuga de raspundere a responsabililor din CNAIR ar putea…

- Internazionale Milano și-a asigurat serviciile atacantului argentinian al echipei Racing Club, Lautaro Martinez, 20 de ani. Potrivit publicatiei italiene Gazzetta dello Sport, transferul varfului sud-american o va costa pe Inter 17,6 millioane de lire sterline, insa suma poate creste in functie de performantele…

- FCSB va face parte sambata dintr-un scenariu in care se gasește rar: va avea in fața un oponent macar la fel de experimentat, cu fotbaliști care au adunat multe meciuri in Liga 1 și in Europa, trofee și suficiente "trucuri" ca sa concureze pentru titlu. Deac, Hoban și Culio, șefii de pe teren ai Clujului,…

- Tudorița Lungu, deputat de Bacau din partea PNL, a inițiat proiectul de lege privind aprobarea autostrazii Iași – Tg. Mureș. In timp ce politicienii bacauani, chiar și colegii de partid ai deputatei, susțin varianta Bacau – Brașov, Tudorița Lungu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vicecampioana Romaniei, United Galati a sustinut duminica seara si luni la pranz in sala Polivalenta Dunarea o dubla amicala cu Imperial Wet Miercurea Ciuc. Cele doua echipe nu au facut deloc risipa de energie, si-au atins scopul si si-au impartit si victoriile. In primul joc, echipa vizitatoare,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2. Joi, 1 februarie, chiar daca vremea era buna, iar pamantul a inceput sa se dezghețe pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, majoritatea porțiunilor pareau abandonate. Utilajele pareau ”inghețate” și se lucra doar in doua locuri. Dincolo de Beldiu, in jurul km 32, o echipa…

- Impresa Pizzarotti, unul dintre constructorii autostrazii Sebeș-Turda anunța ca face angajari. Firma cauta muncitori necalificați iar cei interesați pot primi detalii la tel. 0258/ 787 101. Compania cauta mana de lucru deoarece, datorita vremii prielnice, lucreaza pe aproape toate porțiunile de pe Lotul…

- Diana Ignat, sora mai mica a fostului portar unirist Vlad Ignat, actualmente la Academica Rapid, se anunta o baschetbalista de mare perspectiva. Jucatoarea din Cetatea Marii Uniri va implini 16 ani in 9 februarie si deja face parte din lotul prim divizionarei CSU Alba Iulia, pentru care a si inscris…

- Cel de-al doilea turneu din European Youth Basketball League s-a desfasurat in perioada 18-21 ianuarie in orasul Botevgrad-Bulgaria unde echipa noastra Under 14 a fost repartizata intr-o grupa foarte puternica alaturi de: Bayern Munchen (Germania) , BEKO Belgrad (Serbia), Soproni Sportiskola - Ungaria…

- Nationala de rugby U18 a Romaniei si-a reluat pregatirea pentru cea mai importanta competitie din acest an: Campionatul European, ce va avea loc la Poznan, intre 23 martie si 1 aprilie. Astfel, „stejareii” se vor reuni la Snagov, pentru un stagiu de pregatire, in perioada 20-27 ianuarie, fiind convocati…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes – Turda. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Proiectul autostrazii Ungheni-Iasi-Tg.Mures a starnit discutii aprinse, astazi, la Iasi, la o dezbatere de profil la care au luat parte autoritati locale, parlamentari, reprezentanti ai mediului de afaceri, dar si un secretar de stat in Ministerul Transporturilor. La actiunea organizata de Grupul de…

- Primaria Municipiului Constanta, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza o procedura de licitatie deschisa pentru achizitia de echipamente informatice si diverse pachete software utilitare, in valoare de 1.324.761,82 de lei fara TVA. In fapt, autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze…

- Constantin Budescu a renuntat, la 28 de ani, la vechile obiceiuri nesanatoase pentru fotbal si a efectuat un program special de mentinere in vacanta de iarna. Constantin Budescu a fost premiat drept cel mai bun fotbalist roman in 2017 in ancheta Gazetei Sporturilor, aceasta dupa ce in urma cu 4 ani…

- "S-a amanat (receptia - n.r.). Practic s-a respins, dar in termeni tehnici se numeste amanarea receptiei. Au la dispozitie 90 de zile, dar in aceste 90 de zile se va tine cont si de starea vremii. Ca atare, in cazul in care vremea nu permite, se da o extensie de timp care sa acopere perioada in care,…

- Daniel Buda: "Autostrazile din Romania, o "Fata Morgana" a unei guvernari incompetente" Europarlamentarul Daniel Buda il acuza pe ministrul transporturilor, Felix Stroe, ca este rupt de realitațile din teren si ca, din pacate, cei 150 de km de autostrada promiși in 2018, sunt departe de a deveni o realitate.…

- Mai multe neconformitați au fost constate, marți, pe lotul trei al Autostrazii Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspecții efectuate in vederea recepționarii tronsonului, iar elementele pentru siguranța rutiera nu sunt intrunite. Pe acest tronson se…

- Lotul echipei Dinamo Bucuresti s-a reunit luni dimineața la baza sportiva de la Saftica in vederea inceperii pregatirilor pentru partea a doua a sezonului Ligii 1. Din nefericire pentru fanii echipei, la reunire nu a fost prezent nici un eventual transfer cat de cat rasunator. Nici Palic, nici Nistor…

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…