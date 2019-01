Stiri pe aceeasi tema

- Un botoșanean de 38 de ani, care a ieșit anul trecut din inchisoare, a fost prins de polițiști dupa ce ar fi furat mai multe ciocolate dintr-un magazin din Brașov. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Suspectul este acuzat ca a intrat intr-un supermarket din Brașov de unde a luat din…

- Barbatul care a batut fara mila un batran in scara unui bloc din Galati a fost prins de catre oamenii legii. Recidivistul a fugit de politisti timp de cinci zile, dar astazi, acesta a fost gasit intr-o cladire dezafectata din Țiglina 1, potrivit presei locale.

- Ryoyu Kobayashi a castigat editia din acest an a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile cu o performanta fabuloasa. Japonezul a reusit sa castige toate cele patru etape programate in aceste zile, ultima duminica seara, la Bischofshofen (Austria), relateaza mediafax.Citește…

- Barbatul in varsta de 28 de ani a incercat sa inlocuiasca originalul cu o copie si a reusit, insa a fost prins de un supraveghetor al muzeului, in momentul cand a vrut sa fuga. Acesta a fost intampinat de carabinieri, la iesirea din Muzeu. Romanul a pus ochii pe lucrarea „Walled Off Hotel Print Box…

- Evan, un baiat in varsta 13 din SUA este celebru pe YouTube inca de la varsta de 6 ani. El a fost printre primii copii care, fara sa știe, și-au inceput o afacere facand recenzii la jucarii. Pana acum, Evan a stras 6.000.000 de fani din intreaga lume, iar clipurile lui au fost vazute de peste 3 miliarde…

- Un sofer beat a lovit o masina parcata si a vrut sa fuga, insa norocul n-a fost de partea lui. Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 22:00, pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant din Capitala.

- Un pensionar de 74 de ani, din Ploiești, a fost arestat preventiv, dupa ce a incalcat masura arestului la domiciliu de trei ori. Barbatul a fost gasit in timp ce conducea mașina. De altfel, ploieșteanul a fost prins de 35 de ori la volan, cu toate ca avea permisul anulat. Politistii din Ploiesti au…

- Un barbat de 60 de ani din Bistra, in timp ce conducea un autoturism a fost oprit de poliție. In urma verificarii s-a constatat ca barbatul era sub influența bauturilor alcoolice și nu deținea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 noiembrie 2018, in jurul orei 12.50, politistii Postului…