Loto. Report la Joker de peste 2,26 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana organizeaza duminica, 19 mai 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 mai 2019, Loteria Romana a acordat 13.192 de caștiguri, in valoare totala de 625.427,58 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 19 mai…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 19 mai 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 mai 2019, Loteria Romana a acordat 13.192 de caștiguri, in valoare totala de 625.427,58 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 19 mai…

- Loteria Romana a organizat duminica, 12 mai, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Un report in valoare de peste 21,71 milioane lei (peste 4,56 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 12 mai, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Un report in valoare de peste 21,71 milioane lei (peste 4,56 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare…

- REZULTATE LOTO 21 APRILIE 2019. Numerele la LOTO pentru duminica! Care sunt norocoasele de Florii. Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700…

- Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700 de castiguri, in valoare totala de 988.770,80 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report…

- Duminica, 14 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 15.047 de caștiguri, in valoare totala de 748.474,71 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 14 aprilie 2019: Loto 6/49:…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 7 aprilie 2019. Duminica, 7 aprilie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 prilie 2019, Loteria Romana a acordat 14.357 de castiguri, in valoare totala de 796.620,95 lei.…