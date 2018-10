Autoturism furat din Italia “saltat” la Petea

Politistii de frontiera din Petea au descoperit la control un autoturism marca Smart, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Ieri, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in Romania o persoana cu dubla cetatenie,… [citeste mai departe]