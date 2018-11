LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 4 NOIEMBRIE 2018, numere loto 04.11.2018. LIVE VIDEO EXTRAGEREA

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 noiembrie, incepand cu 18: 15, pe Romania TV, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii noiembrie Loteria Romana a acordat 13.300 de castiguri in valoare totala de 583.806,52 lei. La Loto…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 28 OCTOMBRIE 2018, numere loto 28.10.2018. Duminica, 28 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 25 octombrie, Loteria Romana a acordat 11.515 de caștiguri in valoare totala de…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 OCTOMBRIE 2018, numere loto 11.10.2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,4 milioane lei (peste 1,8 milioane euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 827.000 de lei (peste 177.200…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 OCTOMBRIE 2018. La tragerile de duminica, 30 septembrie, 2018, LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 OCTOMBRIE 2018 a acordat 12.848 castiguri in valoare totala de 545.390,33 lei. VEZI AICI EXTRAGERILE LIVE LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 4 OCTOMBRIE 2018. La tragerile de duminica, 30 septembrie, 2018, Loteria Romana a acordat 16.736 castiguri in valoare totala de 856.147,19 lei. VEZI AICI EXTRAGERILE LIVE LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 4 OCTOMBRIE 2018. La Loto 6/49, la categoria…

- Rezultatele tragerii loto 6 din 49 din 16 septembrie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 16 septembrie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii loto din 16 septembrie 2018 Loto 6/49: 33, 22,…

- Caștiguri suplimentare de 350.000 de lei vor fi oferite de Loteria Romana, cu ocazia implinirii a 112 ani de la infiintare. Suplimentarea fondului de caștiguri este valabila pentru extragerile de duminica, 16 septembrie. Loteria Romana organizeaza duminica, 16 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 9 AUGUST. La tragerile de duminica, 5 august, 2018, Loteria Romana a acordat 18.686 castiguri in valoare totala de 925.421,34 lei. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 426.000 de euro), iar la…