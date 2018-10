LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 21 octombrie 2018, numere loto 21.10.2018

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea reportului la jocul 6 din 49 ce va avea loc duminica depaseste doua milioane de euro (peste 9,4 milioane de lei), in timp ce urmatorul cel mai mare report este la Noroc, respectiv de 971.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Loteriei Nationale relateaza Agerpres. Potrivit sursei…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 14 OCTOMBRIE 2018. Numere Loto 14.10.2018. Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminica a ajuns la aproximativ 8,6 milioane lei (peste 1,8 milioane euro), iar la Joker se inregistreaza aproximativ 3,7 milioane lei (peste 791.000 de euro),…

- TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15Duminica, 14 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 octombrie, Loteria Romana a acordat…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 OCTOMBRIE 2018. La tragerile de duminica, 30 septembrie, 2018, LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 OCTOMBRIE 2018 a acordat 12.848 castiguri in valoare totala de 545.390,33 lei. VEZI AICI EXTRAGERILE LIVE LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 4 OCTOMBRIE 2018. La tragerile de duminica, 30 septembrie, 2018, Loteria Romana a acordat 16.736 castiguri in valoare totala de 856.147,19 lei. VEZI AICI EXTRAGERILE LIVE LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 4 OCTOMBRIE 2018. La Loto 6/49, la categoria…

- TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15Duminica, 30 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 septembrie, Loteria Romana a…

- Joi, 16 august, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica Loteria Romana a acordat 23.265 de castiguri in valoare totala de 998.875,67 de lei, transmite Loteria Romana.La Loto 6 49, la categoria I, este in joc un report in…

- Duminica, 5 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii august Loteria Romana a acordat 17.365 de castiguri in valoare totala de 20.951.159,66 lei, scrie Mediafax.In urma castigarii premiului de categoria…