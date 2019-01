LOTO: cine este adolescentul român care s-a îmbogăţit peste noapte Cosmin are 15 ani si a declarat presei ca e prima oara in viata cind joaca la loterie. Cosmin Rotariu, 15 ani, tarieste de 10 ani la Barcelona alaturi de familia lui. Tatal, Valeriu, inginer electrician, este cel care sambata i-a dat 20 de euro fiului sau mai mare ca sa mearga la agentia loteriei spaniole de la parterul blocului in care locuiesc si sa joace un bilet. LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 IANUARIE 2019, numere loto 6.01.2019, prima extragere din noul an

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 IANUARIE 2019, numere loto 6.01.2019, prima extragere din noul an Duminica de dimineata au vazut mai multe camere de luat vederi ale televiziunilor in fata agentiei, care inca nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

